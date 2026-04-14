أقامت "صابرين"، 32 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد 4 سنوات من الزواج دون إنجاب، مبررة طلبها بتدهور الأوضاع الأسرية، ومرورها بتجربة قاسية بسبب إدمان زوجها وتصرفاته غير المسؤولة "باع الغسالة عشان يشتري مخدرات".

وقالت الزوجة، في تفاصيل دعواها، إنها تزوجت منذ أربع سنوات في إطار أسري هادئ، إلا أن حياتها الزوجية بدأت في الانهيار تدريجيًا بعد اكتشافها إدمان زوجها للمواد المخدرة، الأمر الذي دفعها لمحاولة احتوائه والوقوف إلى جانبه أملًا في مساعدته على التعافي.

وأضافت أنها لجأت إلى فكرة "حبسه داخل المنزل" لفترات طويلة، ومنعه من الخروج، في محاولة لإبعاده عن أصدقاء السوء والمواد المخدرة، إلا أن هذه المحاولات لم تُثمر عن تحسن حالته، بل زادت الأمور سوءًا.

تفاصيل دعوى خلع بسبب إدمان الزوج للمخدرات

وأشارت "صابرين" إلى أن زوجها استغل غيابها المتكرر عن المنزل أثناء عملها، وقام ببيع بعض محتويات الشقة دون علمها، ما تسبب لها في خسائر مادية ومعنوية كبيرة، مؤكدة أن من بين تلك المنقولات "الغسالة والبوتاجاز".

وتابعت أن هذه التصرفات لم تكن الوحيدة، إذ أكدت أنها كانت تعود من عملها لتجد تغييرات صادمة داخل المنزل، إلى جانب حالة من التوتر الدائم وسوء المعاملة، ما جعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا مستحيلًا.

محاولات الزوجة لإبعاد زوجها عن المخدرات

وأوضحت أنها حاولت أكثر من مرة إصلاح العلاقة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، في ظل استمرار الزوج في سلوكياته التي وصفتها بـ"المدمرة"، مشيرة إلى أنها لم تعد قادرة على تحمل الضغوط النفسية والمادية التي تعيشها.

وفي ختام دعواها، أكدت "صابرين" أنها لم تعد قادرة على استكمال حياتها الزوجية، مطالبةً الحكم بخلع زوجها وإنهاء العلاقة بشكل رسمي، بعد 4 سنوات من المعاناة دون إنجاب.

وحملت الدعوى رقم 357 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين