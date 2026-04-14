يعد عصير البرتقال خيارا شائعا على مائدة الإفطار بفضل تدعيمه بالفيتامينات، لكنه ليس المصدر الوحيد، ولا الأقوى، للحصول على فيتامين د، المعروف بـ"فيتامين أشعة الشمس"، خاصة لمن لا يتعرضون لأشعة الشمس بشكل كاف.

وبحسب موقع Verywell Health، يحتاج معظم البالغين إلى نحو 600 وحدة دولية يوميا من فيتامين د، ما يدفع للبحث عن مصادر سائلة متنوعة يمكنها دعم صحة العظام وتعزيز وظائف المناعة بشكل فعال.

ما أبرز المشروبات الغنية بفيتامين د؟



1- الحليب البقري المدعم

يظل من أهم المصادر، حيث يوفر نحو 117 وحدة دولية لكل كوب، ويتم تدعيمه لدعم صحة العظام والأسنان بالتعاون مع الكالسيوم.

2- البدائل النباتية

يعد حليب الصويا خيارا قويا، إذ يحتوي على حوالي 119 وحدة دولية، بينما توفر مشروبات اللوز والشوفان وجوز الهند كميات قريبة عند تدعيمها، مع ضرورة مراجعة الملصقات الغذائية.

3- الكفير المدعم

يجمع بين دعم الجهاز الهضمي وتوفير فيتامين د، حيث يمكن أن يمنح الكوب الواحد أكثر من 100 وحدة دولية، خاصة إذا كان مصنوعا من حليب مدعم.

4- مخفوقات البروتين

تتصدر بعض المنتجات التجارية القائمة، إذ تحتوي العبوة الواحدة على ما يصل إلى 332 وحدة دولية، ما يغطي أكثر من نصف الاحتياج اليومي، مع اختلاف القيم حسب النوع.

5- مرق الفطر

يعد خيارا نباتيا مميزا، إذ ينتج الفطر المعرض للأشعة فوق البنفسجية فيتامين د2 طبيعيا، ويمكن أن يوفر مرقه جرعة جيدة، رغم أن الطهي الطويل قد يقلل من فعاليته.

اقرأ أيضا:

6 علامات تشير إلى نقص فيتامين د على الجسم.. انتبه جيدًا

ما خطورة نقص فيتامين د في مرحلة الطفولة؟

للعين والمخ والجسم.. فوائد مذهلة لتناول السمك