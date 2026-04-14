إعلان

في 20 دقيقة فقط.. 5 عادات تعزز صحة الدماغ وتخفض الكوليسترول

كتب : سيد متولي

06:00 م 14/04/2026

صحة الدماغ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الالتزام بروتين يومي بسيط لا يتجاوز 20 دقيقة يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على صحة الدماغ، ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الخرف وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول الضار.

وبحسب ما نشرته صحيفة ميرور البريطانية، أوضح جوناثان شوت، أستاذ علم الأعصاب بجامعة لندن وكبير المسؤولين الطبيين في مؤسسة أبحاث الزهايمر بالمملكة المتحدة، أن هناك مجموعة من العادات اليومية السهلة التي تدعم وظائف الدماغ وتحافظ على نشاطه وحيويته، فما هي؟.

5 عادات يومية تعزز صحة الدماغ وتقلل مخاطر الأمراض

هل ممارسة التمارين الرياضية تخفض الكوليسترول؟

يرى شوت أن النشاط البدني من أهم العوامل لصحة الدماغ، لأنه يرتبط مباشرة بصحة القلب، فالرياضة تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول، وتحسين الوزن والحالة المزاجية، ويفضل ممارستها لمدة 20 دقيقة على الأقل عدة مرات أسبوعيا.

فوائد اكتساب مهارة جديدة للدماغ

ينصح شوت باختيار أنشطة ممتعة ومحفزة للعقل مثل القراءة أو الألعاب الذهنية أو تعلم مهارات جديدة كالحياكة، مؤكدا أن تعلم أشياء جديدة يقوي الترابط بين خلايا الدماغ ويزيد من مرونته مع التكرار.

هل متابعة ضغط الدم باستمرار مهم للدماغ؟

يؤكد شوت أهمية قياس ضغط الدم بشكل منتظم، خاصة في المراحل العمرية المبكرة، إذ إن ارتفاعه قد يؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الخرف المرتبطة بالأوعية الدموية أو التنكس العصبي.

ما فوائد المشي اليومي البسيط؟

لا يتطلب الحفاظ على صحة الدماغ مجهودا كبيرا، فالمشي المنتظم أو استخدام السلالم بدلا من المصعد يمكن أن يحدث فارقا واضحا، خاصة عند ممارسته بشكل يومي أو مع الآخرين.

ما تأثير تعزيز التواصل الاجتماعي على الدماغ؟

العزلة الاجتماعية قد ترفع خطر الإصابة بالخرف، لذا فإن الحفاظ على علاقات اجتماعية نشطة يساهم في دعم صحة الدماغ، سواء من خلال أنشطة فردية أو جماعية.

صحة الدماغ الكوليسترول الخرف المشي

إعلان

إعلان

