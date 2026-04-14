البنك الدولي يؤكد على مساندة مصر في مواجهة تحديات ندرة المياه

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالمدير العالمي لقطاع المياه بمجموعة البنك الدولي، ساروج جها، على هامش المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الثلاثاء، أن "عبد العاطي أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، مشيراً إلى تدشين الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل".

التحديات المائية التي تواجه مصر

واستعرض وزير الخارجية التحديات المائية التي تواجهها مصر، في ظل ندرة الموارد المائية، منوهاً إلى حرص الدولة على التعامل مع تلك التحديات من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية، التي تتضمن رؤية شاملة ومشروعات مبتكرة لترشيد استخدامات المياه، والتوسع في إعادة استخدام المياه، إلى جانب تحديث أساليب الري في القطاع الزراعي وفقا لما ذكرته الخارجية في بيانها.

وتابعت الخارجية أن: " بدر عبد العاطي أكد على أن مصر لطالما شددت على أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، والتمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل، والترحيب بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية بمبادرة حوض النيل بما يحقق المصلحة المشتركة لدول حوض النيل وفقا للقانون الدولي".

من جانبه، أشار ساروج إلى أنه يعكس التعاون بين البنك الدولي ومصر في قطاع المياه نموذجًا متميزًا للشراكة التنموية الناجحة، حيث يسهم في دعم جهود الدولة لتعزيز إدارة الموارد المائية بكفاءة واستدامة، وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بما يرفع جودة حياة المواطنين، إلى جانب الحد من التلوث وحماية نهر النيل، ومساندة مصر في مواجهة تحديات التغير المناخي وندرة المياه، وفقا لبيان وزارة الخارجية.