البطيخ من الفواكه الصيفية المنعشة يعشق تناوله العديد من الأشخاص لمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية، ولكن تناوله في هذه الحالة يحول الفوائد إلى مخاطر صحية.

لذا وفقا لما ذكره موقع " verywellhealth"، سوف نتعرف على مخاطر تناول بطيخ فاسد، وأبرز علامات فساده التي يجب مراقبتها.

هل تكشف الرائحة عن جودة البطيخ؟

الرائحة تعتبر من أبرز المؤشرات الأولية، البطيخ الطازج يتميز برائحة خفيفة ومنعشة، بينما يشير انبعاث رائحة حامضة أو نفاذة تشبه الخل إلى حدوث تخمر داخلي، وهو دليل واضح على فساده.

هل يشير الطعم أو الملمس إلى وجود خلل؟

في حال ملاحظة طعم لاذع أو إحساس غير طبيعي يشبه الفوران، فإن ذلك يعد علامة على بدء عملية التخمر، كما أن الملمس غير الطبيعي، مثل أن يكون اللب طري بشكل مفرط أو لازج، أو منفصل عن البذور، يعكس تغير في خصائصه الطبيعية ويدل على تلفه.

هل تعكس العلامات الخارجية مدى فساد البطيخ؟

التغيرات في اللون والشكل من العلامات الدالة على التلف، ومن أبرزها ظهور بقع داكنة أو رمادية أو بنية على اللب، أو تغير لون القشرة وتضررها، يعد مؤشر مقلق، كما أن خروج سائل أبيض عند التقطيع يدل على حدوث تخمر داخلي.

ما المخاطر الصحية المرتبطة بالبطيخ الفاسد؟

يحتوي البطيخ التالف على بكتيريا ضارة، مثل السالمونيلا، خاصة إذا تعرض للتلوث أثناء مراحل الزراعة أو النقل، ما يؤدي إلى خطر الإصابة بالتسمم الغذائي وفي حالات نادرة، يسبب التلف الشديد تهيج في الحلق أو مضاعفات صحية أخرى.

متى ينبغي طلب الرعاية الطبية؟

إذا ظهرت أعراض شديدة، مثل ألم حاد في البطن أو قيء مستمر أو ارتفاع في درجة الحرارة أو علامات الجفاف، يجب بالتوجه إلى الطبيب على الفور لتلقي الرعاية اللازمة.

كيف تختار البطيخ السليم ؟

يفضل اختيار البطيخ الخالي من الشقوق أو الكدمات، مع التأكد من أن تكون ثقيلة بالنسبة لحجمها، وأن تتمتع بقشرة صلبة ومتماسكة، وهو ما يشير غالبًا إلى جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

