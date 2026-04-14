

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه على السوشيال ميديا صورة وفيديو من فعاليات النزال العالمي الذي يجمع بطل الوزن الثقيل الموحّد أوليكساندر أوسيك مع بطل الكيك بوكسينج السابق ريكو فيرهوفن.

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك" وصول بطل العالم "ريكو" المؤتمر الصحفي مرتديًا تي شيرت الأهلي، تمهيدًا للمشاركة على لقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) للوزن الثقيل، والمقام في مصر.

كما نشر رئيس هيئة الترفية أيضًا، مقطع فيديو عبر حسابه بـ"فيسبوك"، لإعلان بدء التحديد بين أوزيك وريكو، وكتب تعليقًا: "نزال للتاريخ من أرض التاريخ".



تفاصيل نزال أوزيك وريكو

ُقام النزال المرتقب تحت شعار "المجد في الجيزة"، حيث يلتقي ألكسندر أوزيك مع ريكو فيرهوفن، الذي حافظ على سجل خالٍ من الهزائم في رياضة الكيك بوكسينج لأكثر من عقد.

وكان أوزيك قد خاض آخر نزالاته أمام دانيال دوبوا، حيث نجح في حسم المواجهة بالضربة القاضية في الجولة الخامسة، خلال نزال أُقيم على ملعب ملعب ويمبلي في لندن، وسط حضور جماهيري تجاوز 80 ألف متفرج، ليتوج بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة للوزن الثقيل في يونيو الماضي، ويعزز مكانته كبطل موحد.

في المقابل، يُعد فيرهوفن، البالغ من العمر 36 عامًا، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكيك بوكسينج، خاصة ضمن منظمة جلوري، حيث يمتلك سجلًا استثنائيًا يتضمن 14 انتصارًا في نزالات الألقاب، و13 دفاعًا ناجحًا عن لقبه.

