نجح فريق طبي بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في استخراج جسم معدني استقر بمعدة طفلة لمدة 7 أيام كاملة، وذلك بعد تدخل فريق وحدة المناظير، تحت إشراف الدكتور علاء الشريف، مدير المستشفى، والدكتور أيمن الجرواني، نائب مدير المستشفى.

كان مستشفى دسوق العام استقبل طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، تعاني من آلام حادة ومستمرة في البطن، ووفق ذلك أجريت الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة فيما أظهرت الفحوصات وجود جسم غريب (سوستة معدنية كبيرة الحجم) مستقرة في وضعية دقيقة داخل المعدة.

وتبين من خلال الفحص أن الجسم الغريب ظل ملتصقًا بالغشاء المخاطي للجزء العلوي من المعدة لمدة أسبوع كامل، ما زاد من صعوبة الحالة وخطورة حدوث تقرحات أو ثقب في جدار المعدة.

وأكد الدكتور علاء الشريف، مدير مستشفى دسوق العام، أنه جرى تدخل فريق طبي بوحدة المناظير بالمستشفى ضم الدكتور شومان ربيع شومان، استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور محمد عطوان، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور أحمد صلاح، استشاري التخدير، وأعضاء فريق تمريض وحدة المناظير.

وقال مدير مستشفى دسوق العام، إنه أجريت للطفلة عملية منظار دقيقة تكللت الجهود بالنجاح في فصل واستخراج الجسم المعدني بالكامل دون تدخل جراحي وبدون أي مضاعفات، لتخرج الطفلة بحالة مستقرة وسط ارتياح وامتنان أسرتها.