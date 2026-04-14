يعشق الكثير من الأشخاص تناول شوربة العظام، وذلك نظرا لاحتوائها على العناصر الغذائية مثل الكولاجين والمعادن التي تؤدي دورا مهما في دعم صحة الجسم.

ومن جانبه، كشف الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية حقيقة فوائد شوربة العظام، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

لماذا تعد شوربة العظام كنزا غذائيا لصحتك؟

شوربة العظام مفيدة جدا، وذلك لأنها تحتوي على الكولاجين المفيد للبشرة والمفاصل والجيلاتين الذي يساعد على تحسين الهضم والمعادن مثل الكالسيوم والمغنسيوم.

هل شوربة العظام علاج سحري لكل المشكلات الصحية؟

بالرغم من فوائدها العديدة، فإن شوربة العظام لا تعد حل سحري لعلاج جميع المشكلات الصحية كما يعتقد البعض.

هل تكفي شوربة العظام وحدها لتحسين الصحة؟

شوربة العظام لا تعالج مقاومة الإنسولين بمفردها، ولا تساعد على فقدان الوزن دون الالتزام بنظام غذائي متوازن، كما أنها لا تصلح مشكلات الأمعاء إذا كانت خطيرة.

متى تظهر الفائدة الحقيقية لشوربة العظام؟

تظهر الفائدة الحقيقية عند تناولها كجزء من نظام صحي متكامل مع تقليل استهلاك السكر والنشويات، والالتزام بتنظيم مواعيد الوجبات، مما يعزز من تأثيرها الإيجابي على الجسم.

هذا ما يحدث عند تناول طبق الشوربة