حصى الكلى تعد من المشكلات الصحية الشائعة لدى الكثيرين، حيث يمكن أن تمر الحصوات الصغيرة بشكل طبيعي مع البول دون التسبب في مضاعفات

أما في حالة زيادة حجمها، تؤدي إلى آلام شديدة ومزعجة، وتحتاج إلى تدخل طبي لتفتيتها أو إزالتها.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز العلاجات الطبيعية للوقاية من حصوات الكلى، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

ما هي الأسباب الرئيسية لتكرار حصى الكلى؟

شرب كمية قليلة جدا من الماء.

اتباع نظام غذائي غني بالملح والأوكسالات والبروتين الحيواني.

زيادة الوزن.

تناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية.

إذا كان أحد أفراد الأسرة المقربين قد أصيب بحصى الكلى،

المرضى الذين يعانون من مشكلات في الغدة الدرقية أو النقرس.

ما هي العلاجات الطبيعية للوقاية من حصى الكلى؟

كيف يساعد عصير الليمون في الوقاية من حصوات الكلى؟

يحتوي الليمون على السترات، وهي مادة كيميائية تمنع تكون حصوات الكالسيوم.

ولـ الليمون فوائد صحية أخرى عديدة، فهو يساعد على تثبيط نمو البكتيريا ويوفر فيتامين سي.

هل عصير الريحان يدعم صحة الكلى؟

غني بالعناصر الغذائية ويحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يسهم في دعم وظائف الكلى.

هل خل التفاح مفيد أم له أضرار على الكلى؟

يحتوي على حمض الأسيتيك، المعروف بقدرته في الوقاية من حصى الكلى وتخفيف الألم.

وقد يسبب تناول خل التفاح بكميات كبيرة تلف مينا الأسنان وارتجاع المريء والتهاب الحلق.

هل يمكن لعصير الكرفس تفتيت حصوات الكلى؟

يساعد تناول كوب من عصير الكرفس يوميا على تفتيت حصوات الكلى.

ما دور عصير الرمان في الوقاية من حصوات الكلى؟

يحتوي عصير الرمان على مضادات الأكسدة، التي تسهم في الوقاية من حصوات الكلى.

