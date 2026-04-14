ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع الجلود بالقاهرة إلى 7 وفيات

تصوير - رمضان يونس:

التقطت عدسة "مصراوي" مجموعة من الصور التي تكشف آخر ما تبقى من حريق مصنع جلود وأحذية في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

وبينت الصور حجم الخسائر التي تعرض لها المصنع جراء الحريق، إذ أظهرت الصور تفحم آلات "مكن" تصنيع الأحذية والجلود، وتدلي مروحة من سقف المصنع ما يُبرز حجم الخسائر التي لحقت بالمصنع.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع داخل مصنع جلود وأحذية بمنطقة الزاوية بالقاهرة، إلى 7 وفيات من بين العاملين بالمصنع، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

النيابة تعاين موقع حريق مصنع الزاوية الحمراء

وتواصل النيابة العامة معاينة موقع الحادث للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان الحريق قد أسفر في البداية عن مصرع 5 أشخاص قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقًا، وسط استمرار أعمال الفحص والتحقيقات.

وتباشر الأجهزة الأمنية جهودها في استكمال التحريات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن ألقت القبض، على صاحب المصنع.

ماس كهربائي وراء حريق مصنع بالزاوية

وأوضح المصدر أن التحريات الأولية رجحت أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي داخل المصنع.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل مصنع جلود وأحذية، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع الزاوية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء وخزان مياه و8 سيارات إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

