تدمرك دون أن تدري.. احذر أعراض حصوات الكلى الخفية

كتب – سيد متولي

يتوجه أكثر من نصف مليون شخص إلى الطوارئ سنويًا بسبب مضاعفات حصوات الكلى، ويُقدر أن واحدًا من كل عشرة أشخاص يُصاب بحصوات الكلى في مرحلة ما من حياته، ورغم إمكانية علاج هذه الحالة في كثير من الأحيان، إلا أنها قد تُسبب ألمًا شديدًا، وقد تُؤدي، إذا تُركت دون علاج، إلى التهابات في الكلى أو ضعف في وظائفها، لذا من المهم التوعية بهذه الحالة ومعرفة أعراضها الخفية.

ما هي حصوة الكلى؟

حصوات الكلى هي مواد صلبة تشبه الحصى، تتشكل في الكلى عندما تتبلور المعادن والأملاح في البول وتلتصق ببعضها، وتختلف أحجامها: بعضها صغير بحجم حبة رمل، وبعضها كبير بحجم حصاة، وحتى كبير بحجم كرة الجولف، هناك أربعة أنواع من حصوات الكلى: أكسالات الكالسيوم، وحمض اليوريك، والستروفيت، والسيستين.

ما هي أعراض حصوة الكلى؟

يمكن أن تُسبب حصوات الكلى ألمًا شديدًا، تختلف الأعراض باختلاف حجمها وموقعها وما إذا كانت تُعيق تدفق البول، تُعدّ حصوات الكلى عامل خطر للإصابة بأمراض جهازية أخرى، مثل داء السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وكسور العظام، وأمراض الكلى المزمنة.

وفي حالة حصوات الكلى الصغيرة، قد لا تلاحظ بالضرورة أي أعراض، عادةً ما تخرج هذه الحصوات الصغيرة مع البول أثناء التبول دون أي إزعاج، ومع ذلك، يمكن أن تُسبب الحصوات الكبيرة العديد من الأعراض، التي تتراوح بين الخفيفة والشديدة، بحسب timesofindia.

ألم وانزعاج في البطن وأسفل الظهر

إذا لاحظتَ ألمًا خفيفًا في الخاصرة أو الحوض، متقطعًا، فقد يكون ذلك مؤشرًا، غالبًا ما تُعتبر هذه الآلام إجهادًا عضليًا، لكنها قد تكون أيضًا علامة على حصوات الكلى.

تغيرات في البول

إذا لاحظت أي تغير في بولك، فقد يكون ذلك علامة، قد يشير البول ذو الرائحة الكريهة أو العكر إلى وجود حصوة، حتى بدون ألم شديد، كما قد يكون التبول المتكرر أو الشعور بالحرقان علامة على وجود حصوة.

الغثيان أو التعب

الرغبة المستمرة في التقيؤ قد تشير إلى وجود حصوات في الكلى، يمكن للحصوات أن تُهيّج الكلى، مسببةً الغثيان أو القيء، قد يُعاني بعض الأشخاص أيضًا من توعك عام.

الدم في البول

إذا لم يكن لون البول طبيعيًا، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة، يُعدّ البول الدموي، أو البول الوردي أو الأحمر أو البني، مؤشرًا رئيسيًا على وجود حصوات الكلى، ومع ذلك، ولأنه خفيف، فمن المرجح ألا يُلاحظ دون عناية دقيقة.

كيف تعرف أنك تخلصت من حصوة الكلى؟

تخرج معظم حصوات الكلى التي يقل حجمها عن 5 ملليمترات من تلقاء نفسها عبر البول، دون الحاجة إلى تدخل طبي، ومع ذلك، قد يكون تأكيد خروجها صعبًا، خاصةً إذا خف الألم أو كانت الحصوة صغيرة.

مع أن بعض الأعراض قد تشير إلى قرب خروج حصوة الكلى، إلا أن الطرق الطبية وحدها هي التي تُؤكد ذلك، تُمكّن تقنيات التصوير، مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب، من تصوير الحصوة، بينما تُؤكد فحوصات البول ما إذا كانت الحصوة قد تحركت أو بقيت في المسالك البولية.

المهم هو عدم تجاهل الأعراض، حتى البسيطة منها، استشر الطبيب إذا شعرت بأي من هذه الأعراض.

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