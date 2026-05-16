أعلنت وزارة السياحة والآثار مواصلة انطلاق رحلات الطيران الخاصة بالحج السياحي للموسم الحالي من جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار متابعة الوزارة لمنظومة تشغيل رحلات الحج السياحي وفق الخطة المعتمدة للموسم الجاري.

الوزارة: "وصول 7 آلاف حاج" إلى الأراضي السعودية

أكدت الوزارة أن عدد حجاج السياحة الذين وصلوا إلى الأراضي السعودية حتى الآن بلغ نحو 7 آلاف حاج، عبر مطاري الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ضمن منظومة تشغيل منظمة تستهدف تسهيل إجراءات السفر والوصول.

سامية سامي: "متابعة دقيقة" لكافة مراحل رحلة الحجاج

من جانبها، أكدت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة جميع مراحل رحلة حجاج السياحة المصريين.

"تنسيق مستمر" مع الجهات السعودية لتيسير الإجراءات

أوضحت سامية سامي أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لضمان انسيابية الإجراءات وتيسيرها، بما يوفر أقصى درجات الراحة لحجاج السياحة خلال أداء المناسك.

لجان متخصصة بمطارات القاهرة وجدة والمدينة

أضافت أن لجان بعثة الوزارة، التي تضم لجنة مطار القاهرة الدولي المختصة بتسفير وإنهاء إجراءات سفر الحجاج، إلى جانب لجنتي جدة والمدينة بالمملكة العربية السعودية، تتولى استقبال الحجاج والعمل على سرعة إنهاء إجراءات الدخول والتأكد من استلام الأمتعة.

"متابعة نقل الحجاج" وتقديم الدعم الكامل

أكدت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أن فرق العمل تتابع أيضًا نقل الحجاج إلى أماكن الإقامة، مع تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأراضي السعودية، بما يضمن تجربة آمنة ومريحة طوال فترة أداء المناسك.

الوزارة: "أفضل الخدمات" لحجاج السياحة المصريين

أشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تأتي في ضوء الاستعدادات المكثفة التي تنفذها تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين، وضمان تجربة حج تتسم بالجودة والرعاية الكاملة منذ مغادرتهم وحتى عودتهم.

"35 ألف حاج" ضمن خطة تشغيل الموسم الحالي

أكدت الوزارة أن رحلات طيران الحج السياحي ستستمر حتى يوم 22 مايو الجاري، لنقل نحو 35 ألف حاج من المستويين الاقتصادي والخمس نجوم، ضمن خطة تشغيل متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لجميع الحجاج خلال الموسم الحالي.