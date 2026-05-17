إعلان

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

كتب : وكالات

08:43 ص 17/05/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ُصِيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، في حي المحجر بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى إلى إصابة شاب في الكتف والفخذ، وتم نقله من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر الى المستشفى.

بالتزامن مع ذلك، اقتحمت آليات الاحتلال ضاحية اكتابا شرق المدينة، وجابت شوارعها الرئيسية إذ تمركزت بالقرب من المعصرة، واعترضت سير المواطنين والمركبات، دون أن يتم الإبلاغ عن اعتقالات.

وأمس السبت، استُشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

أعلنت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد الشاب نور الدين كمال حسن فياض، 34 عاما، برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها في جنين تسلمت شابا متوفى نتيجة إصابته بالرصاص الحي في الفخذ ونقلته إلى المستشفى، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال قوات الاحتلال الضفة الغربية اقتحام الضفة الغربية إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما
زووم

أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما
خلال أيام.. صرف 3 آلاف جنيه منحة حكومية لهذه الفئة
أخبار مصر

خلال أيام.. صرف 3 آلاف جنيه منحة حكومية لهذه الفئة
حدث بالفن | موعد عزاء والدة فرح يوسف وحقيقة اتهام حمو بيكا بسرقة فيلا
زووم

حدث بالفن | موعد عزاء والدة فرح يوسف وحقيقة اتهام حمو بيكا بسرقة فيلا
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو
أخبار المحافظات

"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو
"حسم الدوري".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية
رياضة محلية

"حسم الدوري".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان