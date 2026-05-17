ُصِيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، في حي المحجر بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى إلى إصابة شاب في الكتف والفخذ، وتم نقله من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر الى المستشفى.

بالتزامن مع ذلك، اقتحمت آليات الاحتلال ضاحية اكتابا شرق المدينة، وجابت شوارعها الرئيسية إذ تمركزت بالقرب من المعصرة، واعترضت سير المواطنين والمركبات، دون أن يتم الإبلاغ عن اعتقالات.

وأمس السبت، استُشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

أعلنت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد الشاب نور الدين كمال حسن فياض، 34 عاما، برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها في جنين تسلمت شابا متوفى نتيجة إصابته بالرصاص الحي في الفخذ ونقلته إلى المستشفى، وفقا للغد.