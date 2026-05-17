هشاشة العظام الخفيفة حالة شائعة، خصوصا بعد انقطاع الطمث ولدى كبار السن، حيث تفقد العظام جزءا من كثافتها المعدنية دون أن تصل للهشاشة المتقدمة.

هل هشاشة العظام الخفيفة تشكل خطرا؟

رغم أن العظام ليست هشة بالدرجة الخطيرة، فإن هشاشة العظام الخفيفة تمثل مشكلة صحية مهمة، خصوصا للنساء بعد انقطاع الطمث وكبار السن.

لماذا يصعب اكتشاف هشاشة العظام الخفيفة؟

هشاشة العظام الخفيفة تتطور بصمت لسنوات دون أعراض واضحة، وغالبًا يُكتشفها الناس فقط بعد كسر مفاجئ أو عند إجراء فحص كثافة العظام بسبب التقدم في العمر أو انقطاع الطمث.

ولهذا السبب تعتبر هشاشة العظام الخفيفة مشكلة صحية كبيرة، لكنها غالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، وفقا لـ "ساينس ألرت".

العظام ليست جامدة مثل الحجر، بل أنسجة حية تتجدد باستمرار من خلال عملية طبيعية تشبه "الهدم والبناء"، حيث تكسر الأجزاء القديمة ويُبنى مكانها جديدة.

متى تبدأ العظام في فقدان كثافتها؟

في مرحلة الشباب، تظل العظام قوية وتصل كتلتها إلى الذروة بين منتصف العشرينيات وأوائل الثلاثينيات.

بعدها يبدأ الهدم تدريجيا بالتفوق على البناء، فتقل كثافة العظام مع مرور الوقت.

ما العوامل التي تسرع فقدان كثافة العظام؟

التقدم في العمر هو السبب الرئيسي لفقدان كثافة العظام، لكن عوامل أخرى مثل انخفاض هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث والتدخين والإفراط في الكحول، والخمول البدني تسرع هذه العملية وتضعف العظام.

هل التغذية والأمراض تؤثر على صحة العظام؟

التغذية مهمة جدا لصحة العظام، فقلة الكالسيوم وفيتامين د تحد من قدرة الجسم على بناء عظام قوية.

كما أن بعض الأدوية طويلة المدى مثل الكورتيزون وبعض الأمراض مثل داء كرون والداء البطني تزيد من خطر فقدان العظام.

لماذا يعتبر الاكتشاف المبكر لهشاشة العظام مهما؟

الاكتشاف المبكر لهشاشة العظام يسمح باتخاذ خطوات بسيطة لتجنب تفاقم الحالة والكسور، والأهم من ذلك منع تطورها إلى هشاشة العظام المتقدمة، حيث تصبح العظام هشة جدًا وتتكسر بسهولة.

ما علاج هشاشة العظام الخفيفة؟

في معظم حالات هشاشة العظام الخفيفة، لا يكون العلاج بالأدوية ضروريا، ويكفي أحيانًا تعديل نمط الحياة للحفاظ على صحة العظام.

تمارين تحمل الوزن مثل المشي والرقص والركض الخفيف تحفز نمو العظام، بينما تدريبات المقاومة تقوي العضلات والعظام معا، وتمارين التوازن مثل "تاي تشي" تقلل خطر السقوط والكسور.

الكالسيوم يدعم بنية العظام، وفيتامين د يساعد على امتصاصه،حيث يمكن الحصول عليهما من منتجات الألبان، الخضروات الورقية، الأطعمة المدعمة، أو المكملات الغذائية.

تجنب التدخين والكحول وحافظ على وزن صحي.

