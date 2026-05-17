يستخدم الكثير من الناس العبوات البلاستيكية لتجميد بقايا الطعام وحفظها في المجمد، لكن هذه العادة قد لا تكون الخيار الأفضل للصحة.

ما هي البدائل الصحية لعبوات الطعام البلاستيكية؟

رغم أن الحاويات البلاستيكية الأكثر شيوعا في المنازل، لكن من الأفضل استخدام عبوات زجاجية أو فولاذية عند تجميد الطعام، إذ تعتبر بديلا أكثر أمانا وصحيا.

لماذا تعتبر العبوات الزجاجية والفولاذية أفضل من البلاستيك؟

توفر العبوات الزجاجية والفولاذية المخصصة للتجميد خيارا متينا وطويل الأمد مقارنة بالبلاستيك.

لكن يعد البلاستيك هشا عند التعرض لدرجات التجميد، ما قد يؤدي إلى تفتته وانبعاث جزيئات دقيقة قد تنتقل إلى الطعام، خاصة عند إعادة تسخينه داخل نفس العبوة.

متى يكون البلاستيك مناسبًا للاستخدام؟

رغم التحذيرات، لا تزال العبوات البلاستيكية مناسبة للتخزين اليومي أو التبريد، لكنها ليست الخيار الأفضل للتجميد أو التسخين المتكرر، خصوصا في الميكروويف، لذلك من المهم تسين الطعام في الحاويات الزجاجية

ما هي الجسيمات البلاستيكية الدقيقة؟

تعرف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة بأنها قطع صغيرة من البلاستيك يقل قطرها عن 5 ملم، وتتشكل نتيجة تفتت منتجات بلاستيكية أكبر مثل الأكياس والزجاجات وحاويات الطعام مع مرور الوقت والاستخدام، وفقا لصحيفة"ديلي ميل" البريطانية.

كيف يزيد التجميد أو التسخين من التعرض للجسيمات البلاستيكية؟

التجميد أو التسخين المتكرر للعبوات البلاستيكية قد يسرع تفتت البلاستيك، مما يجعل تحضير الطعام وتخزينه أحد مصادر التعرض لهذه الجسيمات الدقيقة.

كما أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تؤثر سلبا على النظم البيئية، بما في ذلك إعاقة قدرة الكائنات الدقيقة والنباتات على تخزين الكربون.

