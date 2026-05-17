يمكن أن تكون التوابل مصدرا غير متوقع للتلوث بالسموم الفطرية، وهي مواد كيميائية تنتجها الفطريات وتكون ضارة للصحة.

ورغم أن كميات هذه السموم غالبا تكون ضمن الحدود المسموحة، فإن التعرض المتكرر لها قد يسبب أعراض مثل التعب واضطرابات الجهاز الهضمي وضعف المناعة.

ما هي السموم الفطرية وأين توجد؟

السموم الفطرية هي مركبات سامة ينتجها العفن وتتكون على المحاصيل الزراعية مثل التوابل عندما تتعرض للحرارة أو الرطوبة أثناء النمو أو الحصاد أو التخزين.

وبما أن التوابل غالبا ما تزرع في بيئات دافئة وتجفف في الهواء الطلق، وتُطحن وتخزن لفترات طويلة، فهي معرضة بشكل خاص لهذا النوع من التلوث.

أي التوابل أكثر عرضة للتلوث بالسموم الفطرية؟

الفلفل الحار، البابريكا، الفلفل الأسود، الزنجبيل، والكركم، خاصة القادمة من المناطق الاستوائية الحارة والرطبة، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

كيف تؤثر هذه السموم على صحتك؟

تختلف الأعراض من شخص لآخر، لكن التعرض القصير لمستويات عالية من السموم الفطرية قد يسبب التعب وضباب الدماغ والصداع والغثيان والتقيؤ والإسهال وآلام البطن والحكة ومشكلات الجيوب الأنفية.

والمشكلة الأكبر أن هذه الأعراض تشبه أعراض العديد من الأمراض الأخرى، ما يجعل الأطباء أحيانا يخطئون في التشخيص، ويظل المريض يعاني دون معرفة السبب الحقيقي.

ما المخاطر طويلة الأمد للسموم الفطرية؟

مع مرور الوقت وتكرار التعرض للسموم الفطرية تزداد المخاطر، إذ يمكن أن ترتبط بعض هذه السموم بتلف الكبد، والسرطان، ومشاكل الإنجاب، وضعف المناعة، وتلف الكلى، وتأخر نمو الأطفال.

ومع ذلك، هذه المخاطر تظهر فقط عند التعرض الكبير والطويل الأمد، وليست مرتبطة بالاستخدام العادي للتوابل في المطبخ المنزلي.

ما هي المصادر الرئيسية للسموم الفطرية؟

التوابل ليست المصدر الرئيسي للسموم الفطرية، بل الأطعمة التي نستهلكها بكميات أكبر، مثل الذرة، القمح، الأرز، الفول السوداني، المكسرات، والفواكه المجففة.

كما يمكن أن تتواجد هذه السموم في حبوب البن المطحونة مسبقا، والشاي، واللحوم، والألبان إذا كانت الحيوانات تتغذى على حبوب متعفنة، بالإضافة إلى المنتجات العشبية والمكملات الغذائية النباتية.

طرق الحفاظ على التوابل للوقاية من الأمراض

-يجب شراء التوابل من علامات تجارية موثوقة وعبوات محكمة الغلق، وتجنب الأنواع التي تبقى لفترات طويلة على رفوف المتاجر.

-تخزين التوابل في حاويات محكمة الإغلاق وفي مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، والابتعاد عن وضعها بالقرب من الفرن أو الموقد أو غسالة الأطباق.

-تجنب استخدام ملعقة مبللة في وعاء التوابل لتجنب إدخال الرطوبة إليه.

-إذا لاحظت رائحة عفن أو تكتل بسبب الرطوبة أو تغير في اللون أو ظهور بقع سوداء يجب التخلص من التوابل فورا.

-بدلا من الاعتماد على نوع أو نوعين فقط من التوابل، يجب تنويع الاستخدام،

وهذا لا يسهم فقط في تقليل خطر التعرض، بل يعزز أيضا قيمتها الغذائية.

