يعاني الكثير من أعراض حمى القش مثل السعال، العطس، تدمع العيون، والشعور بالحكة فيها.

هل فرك العينين آمن لتخفيف حكة العين؟

يلجأ الكثيرون إلى فرك العينين لتخفيف الحكة خلال موسم الحساسية، إلا أن هذه العادة تشكل مخاطر على صحة البصر.

لماذا يعتبر فرك العينين ضارا رغم شعوره بالراحة؟

يرجع تهيج وجفاف العينين وحكة شديدة خلال موسم الحساسية إلى ارتفاع مستويات حبوب التلقيح، ما يدفع البعض لفرك العينين.

ورغم الراحة المؤقتة، فإن الفرك المتكرر يفاقم الأعراض ويسبب أضرار طويلة الأمد إذا أصبح عادة مستمرة.

هل فرك العينين آمن للتعامل مع الحكة والاحمرار؟

الحكة، الاحمرار، والشعور بعدم الراحة تجعل فرك العينين رد فعل شائع، لكنه غير آمن، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ما المخاطر الصحية لفرك العينين المتكرر؟

الفرك المتكرر للعينين يسبب إصابات دقيقة في سطح العين والجلد الرقيق المحيط بها، وهو من أرق أنواع الجلد في الجسم، ما يجعله أكثر عرضة للضرر والتهيج.

كيف يمكن أن يؤثر فرك العينين على الرؤية؟

الفرك المستمر يؤثر على القرنية، الطبقة الشفافة المسؤولة عن تركيز الضوء داخل العين، ما يسبب مشكلات بصرية طويلة الأمد في بعض الحالات.

لماذا فرك العينين عادة ضارة خلال موسم الحساسية؟

خلال موسم حمى القش، يتحول فرك العينين إلى حلقة مفرغة، فالتهيج يدفع للفرك، مما يزيد الأعراض سوءا ويطيل استمرارها.

ما هو العلاج الآمن لحكة العين خلال موسم الحساسية؟

ينصح الأطباء بتجنب فرك العينين عند الشعور بالحكة، واستخدام قطرات العين المرطبة أو مضادات الهيستامين لتخفيف الالتهاب والأعراض.

وإذا استمرت الأعراض رغم العلاجات المتاحة دون وصفة، يجب استشارة الطبيب.

