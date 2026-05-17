أدت هجمات مكثفة بطائرات مسيرة على المنطقة المحيطة بموسكو إلى مقتل 3 أشخاص على الاقل، اليوم الأحد، وفق ما أفاد حاكم العاصمة الروسية، بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

قال أندريه فوروبيوف في منشور على تليجرام: "منذ الساعة الثالثة فجرا منتصف الليل بتوقيت جرينتش، تتصدى قوات الدفاع الجوي لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة العاصمة".

وأضاف أن امرأة قتلت في بلدة خيمكي في شمال غرب موسكو، بالإضافة إلى رجلين في قرية تابعة لمقاطعة ميتيشي شمال شرق المدينة، بينما تضررت منازل في مناطق أخرى من الإقليم، وتعرضت البنية التحتية لهجمات.

تأتي هذه الهجمات فيما كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف لساعات إلى 21 شخصا، بينهم 3 أطفال.

قالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، في بيان، إن فرق الإنقاذ تواصل دون توقف إزالة الأنقاض والبحث عن أشخاص داخل المبنى في منطقة دارنيتسكي.

وجاءت الحصيلة الجديدة بعد إعلان سابق تحدث عن مقتل 16 شخصا جراء الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية، وفقا للغد.