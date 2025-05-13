خضار يمنع تلف الخلايا ويحفز البنكرياس.. احرص على تناوله

كتبت- شيماء مرسي

الخرشوف مصدرا جيدا للألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله إضافة صحية ولذيذة للعديد من الأطباق.

وفي السطور التالية نستعرض لكم الفوائد الصحية لتناول الخرشوف، بحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.

الوقاية من الأمراض

تحمي المواد الكيميائية النباتية الطبيعية (الفيتوكيميكال) الموجودة في الخرشوف من الإصابة بالبكتيريا والفطريات والطفيليات والفيروسات.

كما أن المواد الكيميائية النباتية تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة تقلل من الآثار الضارة للجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض المناعة الذاتية ومرض الزهايمر .

خفض الكوليسترول

السينارين، وهو مركب كيميائي نباتي موجود في الخرشوف، يخفض الكوليسترول.

تحسين الهضم

يساعد السينارين الموجود في الخرشوف الكبد على إنتاج العصارة الصفراوية، حيث يستخدم الجسم هذا السائل لتكسير الطعام، وامتصاص الفيتامينات، وإزالة السموم وتحسين عملية الهضم والوقاية من اضطرابات المعدة.

تعزيز صحة الكبد

يحتوي الخرشوف أيضا على مادة السليمارين التي تحمي من تلف الكبد ومرض الكبد الدهني وتحسين إنتاج الطاقة داخل البنكرياس.

الشعور بالشبع

الخرشوف غني بالبروتين الذي يسهم في الشعور بالشبع وإصلاح الأنسجة والعضلات.

كما أن تناول المزيد من البروتين النباتي مقارنة بالبروتين الحيواني يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

خفض ضغط الدم

تحتوي ثمرة الخرشوف الكبيرة على 600 مليجرام من البوتاسيوم، مما يحسن وظائف القلب والكلى ويخفض ضغط الدم.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الخرشوف على مركب البوليفينولات التي تساعد الجسم على مكافحة الالتهابات التي تسبب السرطان وتمنع خلايا السرطان من التكاثر والنمو.

أرخص 5 أماكن لشراء الملابس الصيفية في القاهرة.. شياكة "على قد الإيد"

تسبب الفشل الكلوي.. حسام موافي يحذر من عادة يفعلها الكثيرون

عدو خفي في منزلك.. مشروب يدمر الدماغ والقولون ويرفع السكر

علامات تحذيرية تسبق الموت المفاجئ.. حسام موافي يكشف

انتبهوا الخطر قادم.. تحذير لـ 3 أبراج خلال الأيام القادمة