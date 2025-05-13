عجائب الحيوانات.. أنثي فيل تنتقم من رجل بطريقة لا تصدق وهذا ما حدث (فيديو)

كتبت- أسماء مرسي:

في مشهد مؤثر وغريب، أظهرت أنثى فيل حزنا عميقا بعد أن دهست شاحنة صغيرها على طريق سريع في ماليزيا.

تفاصيل الحادث المأساوي

تلقت الشرطة بلاغا عن حادث، حيث خرج فيل صغير فجأة من الغابة ليقطع طريقًا سريعًا.

وذكر قائد الشرطة أن شاحنة نقل دجاج يقودها شاب لم يتمكن من تفادي الصغير الذي ظهر بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نفوقه على الفور، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

رد فعل الأم

عقب الحادث المروع، أصيبت الأم الفيل بصدمة شديدة، واندفعت نحو الشاحنة التي تسببت في فقدان صغيرها وهاجمتها بعنف، مُلحقة أضرارا بالغة بها، ولحسن الحظ، نجا سائق الشاحنة من الهجوم.

تخدير الأم



تدخلت إدارة الحياة البرية وتم تخدير الأم الفيل للسيطرة عليها، ومع ذلك، ظلت واقفة بجانب صغيرها النافق لأكثر من خمس ساعات رغم تخديرها، رافضة الابتعاد عنه.

معلومات حول الفيلين



قُدر عمر العجل النافق بخمس سنوات، بينما أن عمر الأم يتراوح بين 25 و 27 عاما.

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