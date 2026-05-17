أظهرت دراسة حديثة من جامعة أوريجون للصحة والعلوم أن النوم الجيد عامل حاسم للصحة وطول العمر، كما أنه أكثر أهمية من النظام الغذائي أو التمارين الرياضية.

ما مدى تأثير النظام الغذائي والتمارين الرياضية على طول العمر؟

بينما يؤثر كل من النظام الغذائي والتمارين الرياضية على طول العمر، أشار الباحثون إلى أنهما ليسا العامل الأهم في التنبؤ به مقارنة بالنوم الجيد.

هل النوم عامل مهم لإطالة العمر؟

أظهرت الدراسة الحديثة أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يرتبط بطول العمر بشكل أقوى من النظام الغذائي والتمارين الرياضية، بالرغم من أن هذين العاملين معروفان بتأثيرهما الإيجابي على الصحة وطول العمر.

ما العلاقة بين النوم وطول العمر؟

حلل الباحثون بيانات استطلاعات من مختلف أنحاء الولايات المتحدة بين 2019 و2025، وقارنوا متوسط العمر المتوقع بتقييمات المشاركين الذاتية لنومهم، مع اعتبار النوم لأقل من سبع ساعات في الليلة مؤشرا على قلة النوم.

هل قلة النوم مرتبطة بانخفاض العمر؟

بعد مراعاة متغيرات مثل قلة النشاط البدني، الحالة الوظيفية، والمستوى التعليمي، ظل ارتباط قلة النوم بانخفاض متوسط العمر قائما، وكان التدخين العامل الوحيد الذي أظهر تأثيرا أقوى.

هل كمية النوم مؤشر مهم للصحة طويلة المدى؟

تشير النتائج أن كمية النوم التي يحصل عليها الفرد كل ليلة تعد مؤشرا مهما لصحة الجسم على المدى الطويل.

كيف يؤثر النوم الكافي على صحتنا ومعدل الوفيات؟

النوم الكافي ضروري لمعظم جوانب الصحة، إذ يمكن لفقدان ليلة نوم واحدة أن يؤثر على وظائف الدماغ وجهاز المناعة، ما يسهم على المدى البعيد في زيادة معدل الوفيات.

كما أن السمنة وداء السكري تحديدا كحالتين مرتبطتين بقلة النوم، ما يقلل من متوسط العمر المتوقع.

