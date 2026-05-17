كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من أستراليا أن تقليل تناول الدهون والاعتماد على الأطعمة النباتية يمكن أن يؤخر علامات الشيخوخة بما يصل إلى نحو أربع سنوات، وذلك خلال فترة قصيرة لا تتجاوز شهر واحد.

ما تأثير النظام الغذائي على الشيخوخة؟

تابع الباحثون في الدراسة أكثر من 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عاما، جميعهم بصحة جيدة ولم يعانوا من أمراض خطيرة مثل السكري أو السرطان أو أمراض الكبد، على مدى أربعة أسابيع.

ورصد الباحثون 20 مؤشر حيوي في أجسام المشاركين، مثل مستويات الكوليسترول والأنسولين وضغط الدم، لقياس ما يعرف بـ"العمر البيولوجي"، وهو العمر المرتبط بصحة الخلايا ووظائف الجسم، والذي يختلف عن العمر الزمني الفعلي.

تم تقسيم المشاركين عشوائيا إلى نظامين غذائيين: الأول متنوع ويحتوي على نحو 50% من الأطعمة الحيوانية و50% من الأطعمة النباتية، بينما اعتمد الثاني على نظام شبه نباتي يغلب عليه الطعام النباتي.

كما قسم المشاركون إلى مجموعات فرعية بناء على نسبة الدهون أو الكربوهيدرات في غذائهم، مما أتاح للباحثين مقارنة تأثير هذه الأنماط الغذائية المختلفة على المؤشرات الصحية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أي النظامين الغذائيين أبطأ علامات الشيخوخة؟

أظهرت نتائج الدراسة أن النظام الغذائي المتنوع الغني بالكربوهيدرات كان الأكثر تأثيرا، حيث بدأ المشاركون فيه أصغر بحوالي أربع سنوات مقارنة بمن اتبعوا نظاما غنيا بالدهون.

كما تبين أن الأشخاص الذين اتبعوا النظام شبه النباتي كانوا أصغر بحوالي ثلاث سنوات مقارنة بالمجموعات الأخرى.

لماذا تساعد هذه الأنظمة الغذائية في إبطاء الشيخوخة؟

ويرجح الباحثون أن السبب يعود إلى اعتماد هذه الأنظمة على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والبقوليات، والتي تسهم في تقليل الالتهابات وتحسين مستويات الكوليسترول، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب.

