5 عصائر تدعم صحة الجهاز الهضمي.. تناولها

يؤدي نوع العصير الذي نتناوله دورا مهما في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

فيما يلي، إليك قائمة بعصائر تدعم الهضم وتمنح شعورا بالراحة والخفة، وفقا لموقع "Times of India".

عصير الشمندر والجزر

عصير الشمندر والجزر مزيجا ممتازا لتحسين الهضم، فالشمندر غني بالألياف ويدعم صحة الكبد وإزالة السموم، بينما يعزز الجزر وظائف الأمعاء وحركة الجهاز الهضمي.

عصير البرتقال

يوفر عصير البرتقال الطازج كمية جيدة من فيتامين C الذي يحفز إنتاج العصارة الصفراوية لتكسير الدهون، كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تقليل التهابات الجهاز الهضمي.

عصير الخيار

يتميز عصير الخيار بغناه بالماء الذي يحافظ على رطوبة الجسم ويدعم الهضم ويطرد السموم، فضلا عن، يساعد هذا العصير المنعش على تقليل الانتفاخ وتنشيط الجسم.

عصير التوت البري

يدعم عصير التوت البري صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تكافح الالتهابات وتعزز توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

عصير الأناناس

يحتوي على إنزيم البروميلين الذي يحلل البروتينات ويسهل عملية هضم الوجبات الغنية بالبروتين، ويقلل من الالتهابات والانتفاخ.

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