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مقابل 20% من إيرادات المنطقة.. ترامب يدرس أن تصبح أمريكا حامية للشرق الأوسط

كتب : وكالات

03:30 ص 15/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستستأنف الهجمات العسكرية على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي.

وأشار الرئيس الأمريكي في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن المفاوضات النهائية يُتوقع أن تبدأ يوم الجمعة في سويسرا.

وأضاف ترامب، أنه يدرس أيضا خيار أن تصبح الولايات المتحدة حامية للشرق الأوسط مقابل 20% من إيرادات المنطقة.

وأكد أن الاتفاق الذي توصل إليه مع إيران سيضمن في نهاية المطاف بقاء مضيق هرمز مفتوحا بشكل دائم ومن دون رسوم.

واعتبر أن الاتفاق جنب إسرائيل دمارا نوويا، رغم اعتراضات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لسكاي نيوز.

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