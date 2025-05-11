علامة على الأظافر تكشف إصابة امرأة بهذا النوع من السرطان

كتبت- شيماء مرسي

كشفت امرأة بريطانية تدعى "لورا جينينجز" عن علامة ظهرت على ظفر قدمها شخصها الأطباء بأنها عدوى لكن اتضح أنها سرطان.

وأوضحت البالغة من العمر 40 عاما إنها لاحظت علامة داكنة تحت ظفرها وظنت في البداية أنها قد تكون نتيجة كدمة، ولكن الظفر بدأ يتفكك، فذهبت للطبيب فورا، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأخبرها الطبيب في البداية أنها عدوى فطرية في الأظافر، ووصف لها مرهم مضاد للفطريات.

وبعد مرور عام، ذهبت للطبيب لأن حالة إصبع قدمها ساءت رغم العلاج.

وبعد الفحوصات، اتضح للطبيب أن حالة جينينجز تتجاوز مجرد عدوى؛ فقد أكدت النتائج إصابتها بنوع نادر من سرطان الجلد يعرف بالورم الميلانيني العدسي الطرفي، والذي يظهر تحديدا تحت الأظافر أو في مناطق باطن القدمين وراحتي اليدين.

وقالت جينينجز أنها أصيبت بصدمة شديدة فور تشخيص حالتها.

وخضعت جينينجز لعملية جراحية لإزالة ظفرها وأكبر قدر ممكن من الورم، وبعد ذلك، تم بتر جزء من إصبع قدمها لإزالة الخلايا السرطانية، قبل إزالة العقدة الليمفاوية في فخذها للتحقق مما إذا كان السرطان قد انتشر.

وأظهرت المزيد من الاختبارات أن الجراحة كانت ناجحة، وأن السرطان لم يعد موجودا ولم ينتشر.

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