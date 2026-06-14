شهدت شواطئ الساحل الشمالي خلال الفترة الأخيرة ظهورا ملحوظا لأعداد من قناديل البحر، ما أثار تساؤلات رواد الشواطئ حول مدى خطورتها على الإنسان.

ويعتبر ظهور قناديل البحر ظاهرة موسمية ترتبط بعدة عوامل بيئية، من بينها ارتفاع درجات حرارة المياه وتغير التيارات البحرية، الأمر الذي يدفع هذه الكائنات البحرية إلى الاقتراب من المناطق الساحلية.

ومع تزايد الإقبال على الشواطئ خلال فصل الصيف، تبرز أهمية التعرف على طرق الوقاية من لسعات قناديل البحر وكيفية التعامل معها بشكل صحيح لتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.

وعند ملامسة هذه المجسات لجلد الإنسان، قد تتسبب في لسعات مؤلمة تختلف شدتها بحسب نوع القنديل وكمية السم التي انتقلت إلى الجسم، بحسب موقع healthline الطبي.

أعراض لدغات قنديل البحر

وفي معظم الحالات، تؤدي لسعات قنديل البحر إلى أعراض موضعية مزعجة، إلا أن بعض الأنواع قد تشكل خطرا صحيا يتطلب تدخلا طبيا عاجلا.

وتشمل الأعراض الشائعة للدغة: الشعور بحرقة أو ألم حاد في موضع الإصابة، إلى جانب الوخز أو التنميل واحمرار الجلد أو تحوله إلى اللون الأرجواني، وفي بعض الحالات قد تظهر أعراض أكثر شدة مثل الغثيان والقيء والدوار وصعوبة التنفس.

وتلعب سرعة التعامل مع الإصابة دورا مهما في الحد من المضاعفات وتخفيف الألم.

كيف تتصرف بعد التعرض للسعة قنديل البحر؟

عند الإصابة في القدم أو الساق، ينصح بالتوقف عن الحركة والجلوس فورا، لأن المشي قد يساهم في انتشار السم وزيادة الشعور بالألم في المنطقة المصابة.

كما يجب تجنب حك أو خدش موضع اللسعة، رغم الرغبة الشديدة في ذلك، لأن الاحتكاك قد يؤدي إلى تنشيط المزيد من الخلايا اللاسعة العالقة على الجلد.

ويفضل غسل المنطقة المصابة بعناية، مع إمكانية استخدام الماء الدافئ بدرجة حرارة مناسبة، إذ تساعد الحرارة على تقليل تأثير بعض مكونات السم والتخفيف من الألم.

كذلك يستخدم الخل في بعض الحالات للمساعدة على تعطيل الخلايا اللاسعة المتبقية وتخفيف حدة الأعراض، مع ضرورة إزالة أي بقايا من المجسات العالقة باستخدام ملقط وبحذر شديد، مع ارتداء قفازات لحماية اليدين من التعرض للسعات إضافية

متى تصبح لسعة قنديل البحر خطيرة؟

غالبا ما تختفي أعراض معظم لسعات قناديل البحر خلال فترة قصيرة دون آثار طويلة الأمد، إلا أن ظهور بعض العلامات يستدعي مراجعة الطبيب فورا، مثل الدوخة الشديدة، أو الغثيان المستمر، أو صعوبة التنفس، أو تسارع ضربات القلب، أو فقدان الإحساس في أحد الأطراف.

نصائح للحماية من لسعات قنديل البحر

تجنب السباحة على الشاطئ في المناطق التي يوجد بها قناديل البحر.

أثناء السباحة في البحر يجب الانتباه لوجود القناديل في الماء وتجنبها.

ارتداء ملابس واقية للجسم لتغطية كمية كبيرة من بشرتك، وللحماية من لسعة قناديل البحر.

ارتداء الأحذية عند المشي على الشاطئ، إذ قد يكون من الصعب رؤية قنديل البحر، إذ إنه يمكن أن يظل ساما فترة طويلة، حتى عند موته على الشاطئ.