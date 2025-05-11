توصية خاصة للرجال.. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الفاكهة (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق عن فوائد تناول البطيخ خاصة للرجال.

وقال جمال خلال استضافته في إحدى البرامج التلفزيونية: "البطيخ من الخضروات التي تحتوي على الماء، مما يسهم في الشعور بترطيب الجسم".

وأوضح عميد معهد القلب السابق: "البطيخ غني بمادة الليكوبين، وهي الصبغة الحمراء المسؤولة عن لونه المميز، والتي تؤدي دورا في الحماية من الجلطات".

وتابع شعبان: "قشور البطيخ مصدر لحمض أميني ضروري قد يسهم في تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال ويعد فياجرا طبيعية".

وينصح جمال بتناول قطعة من البطيخ وتجنب استهلاكه بكثرة.

فوائد أخرى لـ البطيخ:

-الحفاظ على وزن صحي، وفقا لموقع "هيلث".

-تقليل خطر الإصابة بالسكري والسمنة وأمراض القلب.

-الوقاية من السرطان.

-تقليل الالتهاب.

-خفض ضغط الدم.

-تقوية المناعة.

-صحة العين.

-تخفيف آلام العضلات.

-صحة الجلد.

-تحسين الهضم.

-تنظيم مستويات السكر في الدم.

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