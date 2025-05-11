توصية خاصة للرجال.. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الفاكهة (فيديو)
كتبت- شيماء مرسي
كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق عن فوائد تناول البطيخ خاصة للرجال.
وقال جمال خلال استضافته في إحدى البرامج التلفزيونية: "البطيخ من الخضروات التي تحتوي على الماء، مما يسهم في الشعور بترطيب الجسم".
وأوضح عميد معهد القلب السابق: "البطيخ غني بمادة الليكوبين، وهي الصبغة الحمراء المسؤولة عن لونه المميز، والتي تؤدي دورا في الحماية من الجلطات".
وتابع شعبان: "قشور البطيخ مصدر لحمض أميني ضروري قد يسهم في تعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال ويعد فياجرا طبيعية".
وينصح جمال بتناول قطعة من البطيخ وتجنب استهلاكه بكثرة.
فوائد أخرى لـ البطيخ:
-الحفاظ على وزن صحي، وفقا لموقع "هيلث".
-تقليل خطر الإصابة بالسكري والسمنة وأمراض القلب.
-الوقاية من السرطان.
-تقليل الالتهاب.
-خفض ضغط الدم.
-تقوية المناعة.
-صحة العين.
-تخفيف آلام العضلات.
-صحة الجلد.
-تحسين الهضم.
-تنظيم مستويات السكر في الدم.
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