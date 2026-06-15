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خطف منتخب المغرب الأنظار بشكل كبير في مباراته الافتتاحية ببطولة كأس العالم 2026 أمام البرازيل، في اللقاء الذي أقيم أمس الأحد.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب المغرب أمام البرازيل، لينجح في حصد أول نقطة له في النسخة الحالية من البطولة، وسط إشادات كبيرة من المتابعين بعد الأداء المميز لأسود الأطلس في اللقاء.

ولاقى محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب، الكثير من الإشادات من جانب الجماهير والمحللين، ليؤكد إمكانياته الفنية العالية وجدارته في قيادة أسود الأطلس في هذه البطولة العالمية.

محمد وهبي سبق له العمل مساعدا لمدرب الزمالك السابق

والكثير من الجماهير ومتابعي كرة القدم وبالأخص في مصر، أن وهبي الذي قاد منتخب المغرب للشباب للتتويج بكأس العالم للشباب عام 2020، بعد الفوز على البرازيل في النهائي، قبل أن يتولى القيادة الفنية للمنتخب الأول خلفا لوليد الركراكي، سبق له العمل مع يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق.

وعمل وهبي مدربا مساعدا مع فيريرا في أكثر من محطة، حيث تواجد ضمن الجهاز المساعد للمدرب البلجيكي في نادي أندرلخت البلجيكي، في موسم 2015-2016.

كما عمل وهبي أيضًا، ضمن الجهاز الفني ليانيك فيريرا، خلال تواجده في فريق الفتح السعودي قبل أن يرحل عن الفريق، لتولي القيادة الفنية لمنتخب شباب المغرب.

مجموعة البرازيل في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، رفقة كل من: "البرازيل، هايتي وإسكتلندا".