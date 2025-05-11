تتشابه مع حرقة المعدة.. احذر أعراض تكشف النوبة القلبية

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض أعراض النوبة القلبية أن تتشابه مع حرقة المعدة، لذا يجب التمييز بينهما لسرعة التعامل مع الحالة، وتجنب المضاعفات الصحية التي قد تحدث.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن النوبة القلبية تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب، لعدة أسباب، مثل: التدخين وارتفاع ضغط الدم.

أما حرقة المعدة، تحدث عندما يتدفق حمض المعدة عائدا إلى المريء، بسبب تناول الأطعمة الحارة الغنية بالتوابل.

أعراض النوبة القلبية

ضغط شديد في الصدر

ألم ينتشر إلى الذراع الأيسر أو الفك أو الظهر

ضيق في التنفس

التعرق

الغثيان.

أعراض حرقة المعدة

التأثير بالسلب على عظمة الصدر

طعم لاذع في الفم.

كيف نفرق بيت النوبة القلبية وحرقة المعدة؟

ألم النوبة القلبية يمتد إلى ما وراء الصدر، بينما في حرقة المعدة يبقى موضعيا.

يمكن أن تحدث النوبة القلبية في أي وقت، بينما حرقة المعدة تحدث بعد تناول الوجبات، خاصة وجبة دسمة أو طعام دهني.

متى تذهب للطبيب؟

إذا استمر ألم الصدر أكثر من ربع ساعة، مع ضيق في التنفس أو دوار، أو إذا امتد الألم إلى أجزاء أخرى من الجسم، يجب طلب المساعدة الطبية على الفور.

طرق الوقاية من النوبات القلبية

الحفاظ على نظام غذائي صحي.

ممارسة والرياضة بانتظام.

تجنب الإفراط في تناول الشاي والقهوة.

الإقلاع عن التدخين.

طرق الوقاية من حرقة المعدة

تجنب الاستلقاء بعد تناول الوجبات مباشرة

قلل من تناول الأطعمة الحارة.

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