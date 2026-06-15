أكد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن مصطفى شوبير يستحق قيادة عرين الفراعنة في كأس العالم، مشيداً بالمستوى الذي قدمه خلال الفترة الأخيرة وخاصة في الودية أمام البرازيل.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"فيما يخص مركز حراسة المرمى والروية الفنية اللي ممكن تدعم المنتخب، لو بصينا للموقف عن قرب قبل مباراة البرازيل الودية الأخيرة، كانت حظوظ الاختيار عند الكابتن حسام حسن متساوية بنسبة 50% لـ50% بين البدء بمحمد الشناوي أو مصطفى شوبير".

وأضاف مدرب حراس الفراعنة السابق:"ولكن بعد الأداء الفني اللي اتقدم في مباراة البرازيل، اتحسم الأمر تماماً لصالح مصطفى شوبير وبقى من حق ربنا والعدالة الكروية إن شوبير يكون الحارس الأساسي اللي يبدأ البطولة، وأي قرار غير كده هيكون مفاجأة غير منطقية بالنسبة لي؛ شوبير استحق تماماً إنه يدافع عن عرين الفراعنة بفضل مستواه وتألقه".

وتابع:"بالنسبة لموضوع مصطفى شوبير، أو بخصوص مركز حراسة المرمى في مصر بشكل عام، فإحنا عندنا طبع سيئ جداً في مجتمعنا الكروي وهو إننا بنحب "التجويد" والمبالغة المفرطة؛ يا إما نرفع اللاعب للسماء السابعة، يا إما نخسف به الأرض لسابع أرض".

وأردف:"مصطفى شوبير في المباراة اللي فاتت قدم أداء ممتاز جداً وجيد للغاية لكنه في النهاية أدى وظيفته وعمل شغله الأساسي؛ هو بيلعب في الملعب عشان يتصدى للكرات دي مهمته اللي داخل يلعب عشانها".

وواصل:"لذلك لازم نتعامل مع الموضوع بواقعية، ونقول له أنت أديت شغلك بشكل كويس جداً وبناءً على الأداء ده هو استحق عن جدارة إنه يبدأ أساسي المشكلة عندنا إننا لو بالغنا في مدحه وبعدها عمل غلطة واحدة في المستقبل، بنقوم بذبحه فنياً وندمره وده تناقض غريب".

وعن رأيه الخاص قال:" الحقيقة، أنا شايف إن مصطفى شوبير هو أكتر حارس مرمى اتظلم في مصر خلال آخر 10 سنين؛ وسبب الظلم ده هو غياب الرؤية المستقبلية عند أصحاب القرار لو كانت فيه إشادة وثقة وتفصيلة صغيرة حصلت قبل سنتين ونص أو 3 سنين، كان مصطفى شوبير دلوقتي محترف في أكبر الأندية الأوروبية، وكان هييجي للمنتخب من أوروبا مباشرة مش من الدوري المحلي".

وأوضح عبدالفتاح:"خلينا نفتكر التفاصيل بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا الاستثنائية اللي لعبها مع النادي الأهلي وحافظ فيها على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية "9 كلين شيت" واتوج على إثرها بجائزة أفضل حارس مرمى في القارة الإفريقية اتعمل بعدها بأسبوع بطولة ودية في مصر وهي كأس عاصمة مصر، ولعب المنتخب مباراتين تقال قدام نيوزيلندا وكرواتيا".

وأكمل:"كان ده التوقيت المثالي والفرصة الذهبية إنه يشارك مصطفى شوبير أساسي وهو لسه جاي من قمة المجد الإفريقي ومحافظ على نظافة شباكه؛ فمشاركته في مباراتين دوليين بالقوة دي كانت كفيلة تفتحله أبواب الاحتراف الأوروبي مباشرة وتجيب له عروض تليق به".

وأكد:"لكن اللي حصل؟ غابت الرؤية كالعادة والجهاز الفني لمنتخب مصر قرر يعتمد على الحارس محمد أبو جبل وهو عنده 37 سنة، وشوبير قعد احتياطي! وبسبب القرار العشوائي ده، استنينا 3 سنين كاملة لحد ما شوبير يشارك ويوصل لكأس العالم وهو عنده 26 وبداية 27 سنة، وده سن متأخر بيضعف ويقلل من قيمته وتسويقه في سوق الاحتراف الخارجي".

وأتم تصريحاته قائلاً :"إحنا في مصر ما بنعرفش نطور المواهب ولا نبنيها ولا نسوقها بالشكل اللي يخدم مصلحة المنتخب الوطني، واتظلم الولد ده جدًا بسبب السيستم ونظام العمل العقيم وغياب الرؤية للمستقبل".