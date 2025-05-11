ماذا يحدث لمعدتك وكليتيك عند شرب الشاي على الريق؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

تناول كوب من الشاي على الريق يمكن أن يؤثر على معدتك وكليتيك بطرق مختلفة، وهذه التأثيرات تعتمد على نوع الشاي، كميته، وحساسية جسمك الفردية، وفقًا لموقع healthline.

زيادة حموضة المعدة

الشاي وخاصة الشاي الأسود والأخضر، يحتوي على مركبات مثل الكافيين والتانين، هذه المركبات يمكن أن تحفز إنتاج الحمض في المعدة. تناول الشاي على معدة فارغة قد يزيد من حموضة المعدة لدى بعض الأشخاص، مما قد يؤدي إلى:

حرقة المعدة أو الحموضة

اضطرابات في الجهاز الهضمي

تهيج بطانة المعدة

تأثير التانين على امتصاص الحديد

التانين الموجود في الشاي يمكن أن يرتبط بالحديد الموجود في الطعام ويقلل من امتصاصه، بينما شرب الشاي على الريق قد يزيد من هذا التأثير، خاصة إذا كانت وجبتك التالية تحتوي على نسبة عالية من الحديد. ومع ذلك، يكون هذا التأثير أكثر وضوحًا عند تناول الشاي مع الوجبات مباشرة.

الغثيان والدوار

لدى بعض الأشخاص الحساسين، قد يسبب تناول الشاي على الريق، خاصة الشاي القوي، شعورًا بالغثيان أو الدوار.

إدرار البول وزيادة الجفاف

الشاي يحتوي على الكافيين، وهو مدر للبول. تناول الشاي على الريق، خاصة إذا لم تكن قد شربت أي سوائل لفترة طويلة أثناء الليل، قد يزيد من إدرار البول وربما يساهم في الجفاف الخفيف إذا لم يتم تعويض السوائل.

تكوين حصوات الكلى باحتمالية ضئيلة

بعض أنواع الشاي، وخاصة الشاي الأسود، تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، بينما الأوكسالات يمكن أن تساهم في تكوين حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص المعرضين لذلك.

كما أن تناول كوب واحد من الشاي على الريق من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على تكوين حصوات الكلى لمعظم الأشخاص، إلا إذا كان هناك استهلاك مفرط للشاي على مدار اليوم أو عوامل خطر أخرى لحصوات الكلى.

تأثيرات إيجابية محتملة على المدى الطويل

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الشاي باعتدال على المدى الطويل قد يكون له تأثيرات وقائية على الكلى بسبب محتواه من مضادات الأكسدة والمركبات التي قد تساعد في تنظيم ضغط الدم وصحة الأوعية الدموية، وهما عاملان مهمان لصحة الكلى.

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