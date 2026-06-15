يرتبط الشعور بالمزاج الإيجابي والسعادة في الجسم بشكل غير مباشر بهرمون السيروتونين، الذي يُصنّع من حمض أميني أساسي يُعرف باسم التربتوفان، والذي لا يستطيع الجسم إنتاجه ذاتيًا، بل يعتمد على الحصول عليه من الغذاء.

وبحسب موقع "Healthline"، فإن النظام الغذائي يمكن أن يدعم مستويات السيروتونين بشكل غير مباشر، لكنه ليس العامل الوحيد أو الحاسم في تنظيمه داخل الجسم، إذ تدخل عوامل أخرى في التأثير على إنتاجه.

أطعمة غنية بالتربتوفان ودورها في الجسم

يُعد التربتوفان عنصرًا غذائيًا مهمًا يدخل في إنتاج السيروتونين، ويمكن الحصول عليه من مصادر متنوعة، أبرزها:

البيض: يحتوي على بروتينات تساهم في رفع مستويات التربتوفان في الدم، كما يمد الجسم بعناصر مهمة مثل الكولين وأحماض أوميجا-3 في الصفار.

منتجات الألبان: خاصة الأجبان الصلبة التي تُعد من أغنى المصادر بهذا الحمض الأميني.

المصادر النباتية: مثل فول الصويا والتوفو، والتي توفر بدائل جيدة للنباتيين.

الأسماك: مثل السلمون، وتتميز باحتوائها على أوميجا-3 وفيتامين D إلى جانب التربتوفان.

المكسرات والبذور: مصدر مهم للأحماض الأمينية والدهون الصحية المفيدة.

لحم الديك الرومي: بروتين كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

كيف يعمل التربتوفان في الجسم؟

يشير الخبراء إلى أن تناول الكربوهيدرات مع الأطعمة الغنية بالتربتوفان قد يساعد مؤقتًا في زيادة توافره داخل الجسم، ما قد ينعكس بشكل بسيط على إنتاج السيروتونين، لكن هذا التأثير يظل محدودًا.

عوامل أخرى تؤثر على هرمون السعادة

إلى جانب الغذاء، هناك عوامل مهمة تلعب دورًا في تحسين مستويات السيروتونين، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، والتعرض لأشعة الشمس، بالإضافة إلى صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء.