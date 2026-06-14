كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من الولايات المتحدة وشملت أكثر من 1.5 مليون بالغ أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحلاة بالسكر قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد.

وأشارت الدراسة أن المشروبات السكرية قد يكون لها آثار صحية طويلة الأمد تتجاوز السمنة والسكري وأمراض القلب.

المشروبات السكرية مرتبطة بنوعين رئيسيين من سرطان الكبد

وجدت الدراسة أن زيادة تناول المشروبات المحلاة بالسكر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوعين رئيسيين من سرطان الكبد وهما:

سرطان الخلايا الكبدية (HCC) هو الشكل الأكثر شيوعا لسرطان الكبد

الذي يحدث داخل الكبد، وسرطان الأقنية الصفراوية (ICC) هو نوع من السرطان يتطور في القنوات الصفراوية داخل الكبد.

ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من المشروبات السكرية أكثر عرضة للإصابة بهذه الأنواع من السرطان مقارنة بمن يشربونها، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

لماذا قد تؤثر المشروبات السكرية على صحة الكبد؟

بالرغم من أن الدراسة لا تثبت أن المشروبات السكرية تسبب سرطان الكبد بشكل مباشر، إلا أنها غالبا ما تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة، وخاصة الفركتوز الذي يؤدي الإفراط في تناوله إلى تراكم الدهون في الكبد

ومقاومة الأنسولين والالتهاب المزمن والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

بمرور الوقت، قد تلحق هذه الحالات الضرر بخلايا الكبد وتزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الكبد.

كما أن الإفراط في تناول المشروبات السكرية يسهم في زيادة الوزن، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما الذي يعتبر مشروبا مُحلى بالسكر؟

المشروبات الغازية

مشروبات الفاكهة المحلاة

مشروبات الطاقة

المشروبات الرياضية

الشاي المثلج المحلى

مشروبات أخرى تحتوي على سكريات مضافة

لذا من الأفضل الحد من تناول هذه المشروبات واختيار بدائل صحية مثل الماء، والشاي غير المحلى، والمياه الغازية، أو المشروبات ذات النكهات الطبيعية.

طرق تقليل المخاطر

الحد من المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة

الحفاظ على وزن صحي للجسم

ممارسة الرياضة بانتظام

تجنب الإفراط في تناول الكحول

التطعيم ضد التهاب الكبد ب

السيطرة على مرض السكري والحالات الأيضية.