احذر هذا الطعام الشائع.. يرفع الكوليسترول ويدمر الطحال

كتبت- نرمين ضيف الله:

التغذية السليمة جزءاً أساسياً من الحفاظ على صحة الجسم، حيث تؤثر الأطعمة التي نتناولها بشكل مباشر على جميع أجهزة الجسم.

ومن بين الأطعمة التي تشكل خطراً على الصحة، هناك نوع من الأطعمة الشائعة التي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على أعضاء أخرى، مثل الطحال.

وتعليقًا على ذلك، أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة في تصريح لـ"مصراوي"، تلك الأطعمة التي تشكل خطر على القلب والطحال.

الأطعمة الدهنية والمقلية

وتابعت أن أحد أبرز أنواع الأطعمة التي ترفع من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم هو الطعام المقلي، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، وتشمل الأطعمة السريعة مثل البرجر، البطاطس المقلية، والدجاج المقلي، بالإضافة إلى بعض الوجبات الجاهزة التي تحتوي على كميات كبيرة من الزيوت المهدرجة.

وواصلت أنه عند طهي الطعام في درجات حرارة مرتفعة باستخدام الزيوت غير الصحية، تتحول الدهون إلى مركبات تكون ضارة على المدى الطويل، وهذه المركبات يمكن أن تسهم في زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير الطعام الدهني على الطحال

وأشارت إلى جانب التأثيرات السلبية على القلب والشرايين، يعتبر الطحال من الأعضاء التي تتأثر أيضاً نتيجة تناول الأطعمة الدهنية بشكل مفرط، والطحال، عضو مسؤول عن تنقية الدم وتخزين خلايا الدم الحمراء، ويتعرض للإجهاد بسبب زيادة الدهون في الجسم، بينما تراكم الدهون الزائدة يمكن أن يؤثر على أداء الطحال، ويعطل قدرته على إزالة السموم من الجسم بشكل فعال.

وأكدت أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة يؤدي إلى التهاب في الأعضاء الحيوية مثل الطحال، ما يسبب خلل في وظائفه على المدى الطويل.

وإذا استمر الشخص في تناول كميات كبيرة من هذه الأطعمة، يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على جهاز المناعة والصحة العامة.

الوقاية والتقليل من الأضرار

ولتجنب هذه المخاطر، نصحت بالابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية والمقلية بشكل مفرط، والتركيز على تناول الأطعمة الصحية مثل الفواكه، والخضروات، والأطعمة الغنية بالألياف، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات، وضرورة تقليل تناول الأطعمة السريعة والمحضرة مسبقاً التي تحتوي على الدهون المهدرجة.

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