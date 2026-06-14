مضاعفات القدم السكري من أخطر المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها مرضى السكري، نظرا لما يمكن أن تسببه من أضرار تصل في بعض الحالات إلى البتر.

وقال الدكتور أشرف علي، استشاري جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري، إن كثيرا من حالات القدم السكري يمكن إنقاذها إذا تم اكتشافها في مراحل مبكرة، مشيرا إلى أن المشكلة تبدأ غالبا بضعف تدفق الدم نتيجة انسداد الشرايين المصاحب لمرض السكري.

علامات إنذار مبكر للإصابة بالقدم السكري

وأوضح علي في فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بموقع "فيسبوك" أن هناك علامات إنذار مبكر يجب عدم تجاهلها، أبرزها تغير لون الجلد ودرجة حرارة القدم، وظهور تنميل أو خدر في الأطراف، إلى جانب ملاحظة أن المريض أصبح لا يستطيع المشي لمسافات طويلة كما كان في السابق ويشتكي من آلام مع مسافات قصيرة، مؤكدا أن هذه المؤشرات قد تعكس وجود بداية انسداد في الشرايين.

وأضاف استشاري جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري أن التدخل السريع من خلال التوجه إلى طبيب متخصص في جراحة الأوعية الدموية يمكن أن يحد من تطور الحالة.

الفحوصات المبكرة قد تساعد في الوقاية من بتر القدم

وبين أن الفحوصات المبكرة تساعد على تحديد درجة الانسداد وإمكانية علاجه، سواء عبر الأدوية أو تحسين سيولة الدم أو اتباع إرشادات طبية تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التأخر في العلاج هو العامل الأخطر الذي قد يقود إلى مضاعفات تستدعي البتر، بينما يظل الاكتشاف المبكر والتعامل الطبي السريع هو الطريق الأهم للحفاظ على القدم وتجنب الوصول إلى المراحل المتقدمة من المرض.