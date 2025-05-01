3 أعراض بعد لدغة الناموس لا يجب تجاهلها.. توجه للطبيب فورًا

كتبت- نرمين ضيف الله

لدغات الناموس (البعوض) من الأمور الشائعة في فصل الصيف، وغالبًا ما تكون بسيطة ومزعجة فقط، لكنها قد تتحول في بعض الحالات إلى مؤشرات على مشكلات صحية أكثر خطورة.

وتعليقًا على ذلك، أوضح الدكتور محمد زايد، استشاري الأمراض الجلدية، أن معظم الأشخاص يعانون من حكة أو احمرار بسيط بعد اللدغ، ولكن هناك أعراضًا خطيرة تستوجب استشارة الطبيب فورًا ولا يجب تجاهلها.

وواصل خلال تصريح خاص لـ”مصراوي”، أن هناك أعراضًا إذا ظهرت عليك تنذرك بوجود مشكلات صحية، ومنها ما يلي:

تورم شديد أو انتشار غير طبيعي حول منطقة اللدغة

وتابع: إذا لاحظت أن التورم يزداد بشكل غير معتاد، أو أن الاحمرار بدأ يمتد إلى مناطق بعيدة عن موضع اللدغة، فقد يكون ذلك إشارة إلى رد فعل تحسسي شديد أو عدوى جلدية.

ويجب الانتباه أيضًا إلى الشعور بالحرارة في الجلد أو خروج صديد، وهي علامات محتملة على التهاب موضعي يحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

صعوبة في التنفس أو تورم في الوجه والحلق

وأكد أن هناك حالات نادرة تسبب فيها لدغة البعوض رد فعل تحسسي مفرط يُعرف بـ”الصدمة التحسسية”، وهي حالة طبية طارئة، وتشمل أعراضها: ضيقًا في التنفس، تورمًا في الشفاه أو الحلق، دوارًا شديدًا أو فقدانًا للوعي.

ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تشبه الإنفلونزا

ونوّه بأنه إذا تطورت الأعراض إلى حمى، قشعريرة، آلام عضلية، أو صداع قوي بعد أيام من اللدغة، فقد يكون ذلك دليلًا على عدوى فيروسية انتقلت عبر الناموس، مثل حمى الضنك أو فيروس غرب النيل أو زيكا، وكلها أمراض معروفة في بعض المناطق حول العالم وتُنقل عن طريق البعوض المصاب.

متى تكون لدغة الناموس خطيرة؟

رغم أن معظم اللدغات تمر بسلام، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو حساسية مفرطة يكونون أكثر عرضة للمضاعفات.

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