القدمين يمكن أن تعكسا حالة الكليتين، لكن بعض العلامات الظاهرة عليهما تحمل دلالات صحية مهمة، وتلف الكلى من الحالات الخطيرة التي تؤثر على قدرة الجسم في التخلص من السموم والسوائل الزائدة، وإذا لم يُعالج في الوقت المناسب يتطور إلى فشل كلوي يستدعي الغسيل الكلوي أو زراعة كلى للبقاء على قيد الحياة.

فيما يلي، أبرز العلامات التي تظهر في القدمين وتُشير إلى وجود خلل أو ضعف في وظائف الكلى، وفقا لموقع "thehealth".

هل يمكن أن يكون تورم القدمين علامة على تلف الكلى؟

من أكثر العلامات شيوعا ما يُعرف بالوذمة، أي تورم القدمين أو الكاحلين، ويحدث ذلك عندما تفشل الكلى في التخلص من السوائل الزائدة، وتتراكم داخل أنسجة الجسم.

استمرار هذا التورم دون سبب واضح قد يكون مؤشرا على اضطراب في وظائف الكلى.

كيق يشير تغير لون الجلد إلى وجود مشكلة في الكلى؟

يظهر لدى بعض الأشخاص شحوب في لون البشرة أو اصفرار غير معتاد، ويرتبط ذلك بضعف وظيفة الكلى وعدم قدرتها على التخلص من السموم بشكل كاف، لذلك يُنصح بعدم تجاهل هذه التغيرات، ويفضل الذهاب للطبيب المختص وإجراء الفحوصات اللازمة عند ملاحظتها.

كيف يمكن ضعف الكلى أن يسبب الحكة الجلدية؟

الحكة المزمنة في القدمين تكون علامة غير مباشرة على مشكلات كلوية،عندما تتراكم الفضلات في الدم بسبب ضعف الترشيح، يؤدي ذلك إلى تهيج الجلد والشعور المستمر بالحكة، حتى في غياب أسباب جلدية واضحة.

هل يمكن أن تكون برودة القدمين مؤشرا على مرض كلوي؟

الشعور المستمر ببرودة القدمين، حتى في الأجواء الدافئة، يرتبط بضعف الدورة الدموية الناتج عن تراجع وظائف الكلى، ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف السفلية.

لماذا تشير تشنجات العضلات إلى خلل في الكلى؟

تشنجات الساقين والقدمين تنتج عن اضطراب في توازن المعادن الأساسية في الجسم مثل البوتاسيوم والكالسيوم، وهو أمر يحدث عند تراجع كفاءة الكلى في تنظيم هذه العناصر.

ما دلالة هشاشة الأظافر وتغير لونها على صحة الكلى؟

هشاشة الأظافر، تغير لونها، أو ظهور خطوط غير طبيعية تكون مرتبطة بتراكم السموم أو نقص التغذية الناتج عن مشكلات الكلى، وهي من العلامات التي تستدعي الانتباه.

ما العلاقة بين صعوبة رفع القدم أثناء المشي وأمراض الكلى؟

تدلي القدم، والذي يسبب صعوبة في رفع مقدمة القدم أثناء المشي، يكون مرتبطا بتلف الأعصاب الناتج عن أمراض الكلى المزمنة، ويعد من الأعراض التي تستدعي الذهاب للطبيب فورا.

اقرأ أيضا:

7 أسباب وراء الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.. تعرف عليها

هل فصل الربيع يؤثر فعلا على نومك؟ إليك الإجابة