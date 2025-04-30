"ترامب داخل تابوت".. حقيقة نبوءة مسلسل "عائلة سيمبسون" المثيرة للجدل

كتب- أحمد الضبع:

انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مشهدًا من مسلسل "عائلة سيمبسون" يتضمن شخصية تشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستلقية داخل تابوت، مع ادعاءات بأن المسلسل تنبأ بوفاته في 12 أبريل 2025، وسط تساؤلات حول صحة هذه النبوءة المزعومة.​

وأثار الفيديو الذي يُزعم أنه يتضمن نبوءة من مسلسل "عائلة سيمبسون" جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ رأى بعضهم أن المسلسل تنبأ بالفعل بالعديد من الأحداث، بينما رجّح آخرون أن الأمر لا ينسجم مع المنطق.

SIMPSONS PREDICTED APRIL 12, 2025. Thoughts 💭 ⁉️ pic.twitter.com/ACwv9lLQix — BLACK FLAG 💨🏴🔺🔱🔻 (@FlagBlack007) March 24, 2025

وبعد التحقق من المقطع، تبيّن أن هذا المشهد لم يظهر في أي حلقة من حلقات "عائلة سيمبسون"، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أكد المنتج التنفيذي للمسلسل، مات سيلمان، أن هذا المقطع مُصنّع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ولم يكن جزءًا من أي حلقة سابقة. ​

وعادة ما يقدم مسلسل "عائلة سيمبسون" توقعات مستقبلية تحققت بالفعل، مثل تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وهو ما ظهر في حلقة "بارت إلى المستقبل" التي عُرضت عام 2000، لكن في هذه الحالة، تم التأكيد على أن المشهد المتداول مفبرك ولم يُعرض في المسلسل.​

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُنسب فيها تنبؤات غير دقيقة إلى "عائلة سيمبسون"، ففي يوليو 2024، وبعد محاولة اغتيال ترامب، انتشرت صورة مزيفة تزعم أن المسلسل تنبأ بالحادثة، لكن تم دحض هذه الادعاءات من قبل مصادر موثوقة مثل وكالة "رويترز".