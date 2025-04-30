بعد واقعة طفل البحيرة .. نصائح لتعليم طفلك حماية نفسه من التحرش

كتبت: رودينا ضوه

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الأجتماعي حالات متكررة من التحرش والاعتداء الجنسي، آخرها حادث التعدي على طفل في مدرسة شهيرة بمحافظة البحيرة.

ولحماية الطفل من الاعتداء الجنسي، يجب على الأم أن توفر له بيئة نفسية آمنة، تشجعه على التحدث بصراحة حول المواقف السيئة التي يتعرض لها.

وفي السطور التالية يستعرض "مصراوي" نصائح للأمهات تساعدهم في حماية الطفل من مثل هذه الجرائم، وفقًا لموقع childmind.

1- تعريفه بأعضاء جسمه ووظيفتها في وقت مبكر.

2- تعليم الطفل أن بعض أجزاء الجسم لها خصوصية، لا يمكن لأحد لمسها.

3- علم طفلك حدود جسده.

4- أخبر طفلك أن أسرار الجسد ليست أمرًا جيدًا.

5- حدد كلمة يمكن لأطفالك استخدامها عندما يشعرون بعدم الأمان.

6- أخبر أطفالك أنهم لن يقعوا في مشكلة أبدًا إذا أخبروك بسر جسدي.

7- أخبر طفلك أنه لا ينبغي لأحد أن يلتقط صورًا أو يلمس أجزائه الخاصة.

8- أخبر طفلك أن هذه القواعد تنطبق حتى مع الأشخاص الذين يعرفهم وحتى مع طفل آخر.