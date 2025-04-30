حسام موافي يحذر من عرض خطير: اذهب إلى الطبيب فورا عند ظهوره

كتب- أحمد الضبع:

الإمساك من الأعراض الشائعة التي قد يمر بها الكثيرون نتيجة لعوامل غذائية أو نمط حياة غير صحي، إلا أن تجاهله قد يكون له عواقب صحية خطيرة.

وفي بعض الحالات، قد يكون الإمساك مؤشرًا على مشكلات أكبر تتطلب استشارة طبية عاجلة، خاصة إذا ترافق مع أعراض أخرى مثيرة للقلق.

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة الإمساك، مشيرًا إلى أنه قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية جسيمة تستدعي التدخل الطبي الفوري.​

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن الإمساك ليس مجرد عرض بسيط، بل قد ينذر بأمراض خطيرة مثل سرطان القولون.

وأكد على أهمية عدم التهاون مع هذا العرض، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل فقدان الوزن غير المبرر أو نزيف من المستقيم.​

وأشار إلى أن التشخيص المبكر والعلاج السريع يمكن أن يساهما بشكل كبير في تحسين فرص الشفاء والوقاية من المضاعفات المحتملة.​