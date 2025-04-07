5 أطعمة قد تهيج بطانة المعدة- توقف عن تناولها

كشفت خبيرة التغذية الروسية يلينا سولوماتينا أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن قد يسهم في عمل أعضاء الجهاز الهضمي بصورة طبيعية .

وأضافت: "وإذا كان الجهاز الهضمي يعاني من مشكلات، فإن التدقيق في اختيار المنتجات الغذائية يصبح ضرورة قصوى، لأن الجسم في هذه الحالة لا يعمل بكفاءة ويتطلب نظاما غذائيا خاصا، وفقا لموقع "radio1".

وتابعت: "وفي كثير من الأحيان يكون الضرر موجودا بالفعل، وفي هذه الحالة، يمكن لأي احتكاك ميكانيكي ناتج عن تناول الأطعمة الخشنة الغنية بالألياف، والتي نعرف فوائدها، أن يسبب تهيج، ونتيجة لذلك، فإن مرور هذا الطعام على الغشاء المخاطي المتضرر يزيد من تفاقم الوضع".

كما قد يكون هناك أيضا نوع من التأثير الكيميائي- فمثلا ، سيشعر الشخص بالألم الذي تعاني منه المعدة، عندما يضيف الحامض إلى البصل أو الثوم".

وأشارت: "حرارة الطعام يمكن أن تؤثر أيضا على الأغشية المخاطية التالفة".

وتقول: "يسبب المشروبات الباردة بعض التشنجات، كما يجب الابتعاد عن الأطعمة المتبلة والحارة والمالحة جدا، والألياف الغذائية الخشنة".

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