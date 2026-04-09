الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

إنجاز تاريخي.. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

03:44 م 09/04/2026

طاقم تحكيم مصري كامل في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، بمشاركة 48 منتخبًا، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة إنجازًا تاريخيًا للتحكيم المصري، بتواجد طاقم تحكيم كامل لإدارة مباريات البطولة، للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

وضم الطاقم المصري الحكم الدولي أمين عمر لإدارة المباريات كحكم ساحة، إلى جانب المساعدين الدوليين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى محمود عاشور مهام حكم تقنية الفيديو (VAR).

ويُعد هذا التواجد خطوة بارزة تعكس تطور منظومة التحكيم المصري وثقة الاتحاد الدولي في الكفاءات المصرية لإدارة أبرز المحافل الكروية على مستوى العالم.

موعد انطلاق كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا، في نسخة تشهد زيادة عدد الفرق مقارنة بالنسخ السابقة، ما يمنحها طابعًا استثنائيًا من حيث الحجم والمنافسة.

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس
لن يعيشوا مع أسرهم.. ما مصير الصغار المنتظر ولادتهم في واقعة المنوفية؟
"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
الأزمة مستمرة.. خطوة تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة
قبل ما تشرب القهوة.. توقيت واحد قد يقلل أضرارها على جسمك
