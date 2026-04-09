أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، بمشاركة 48 منتخبًا، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة إنجازًا تاريخيًا للتحكيم المصري، بتواجد طاقم تحكيم كامل لإدارة مباريات البطولة، للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

وضم الطاقم المصري الحكم الدولي أمين عمر لإدارة المباريات كحكم ساحة، إلى جانب المساعدين الدوليين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى محمود عاشور مهام حكم تقنية الفيديو (VAR).

ويُعد هذا التواجد خطوة بارزة تعكس تطور منظومة التحكيم المصري وثقة الاتحاد الدولي في الكفاءات المصرية لإدارة أبرز المحافل الكروية على مستوى العالم.

موعد انطلاق كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا، في نسخة تشهد زيادة عدد الفرق مقارنة بالنسخ السابقة، ما يمنحها طابعًا استثنائيًا من حيث الحجم والمنافسة.