كندة علوش تعلق على أحداث لبنان: "يا رب تكون آخر الشدائد"

كتب : سهيلة أسامة

02:43 م 09/04/2026

كندة علوش

علّقت الفنانة كندة علوش على الأوضاع الراهنة في لبنان، في ظل تصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

تعليق الفنانة كندة علوش


وكتبت كندة عبر حسابها على موقع "إكس": "كل السلام للبنان.. لأهلنا في لبنان، لتراب لبنان. يا الله لبنان شو غالي وحزين وقوي، يا رب تكون هي آخر الشدائد الرحمة على أرواح الشهداء، والصبر لذويهم، والطمأنينة والسلام لقلب كل لبناني".

وأضافت: "يا رب احمي بلادنا وشعوبنا، وأخرجنا من دوامة الحزن والدم والألم والقلق على مصير بلادنا".

آخر أعمال كندة علوش في رمضان 2025


وغابت الفنانة كندة علوش عن موسم دراما رمضان 2026، وكانت آخر مشاركتها بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وشارك في بطولة مسلسل "إخواتي" نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، أحمد حاتم.

