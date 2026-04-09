أنهت جميع الحدائق بمحافظة أسوان استعداداتها لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتعد حدائق درة النيل والسلام وفريال والنباتات من أهم الوجهات التي يقصدها أهالي أسوان، خاصة القادمين من مراكز أدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة، إلى جانب المحميات الطبيعية سالوجا وغزال، وجزيرة بربر ومنطقة غرب سهيل السياحية.

وقال المهندس محمد حسن، مدير عام الحدائق، إن هناك توجيهات من المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، برفع درجة الاستعداد بالحدائق، مشيرًا إلى زيادة المسطحات الخضراء من أشجار ونباتات زينة، وتكثيف أعداد العمال بالورديات الليلية للقيام بأعمال التهذيب والتقليم والنظافة. وأضاف أن هناك ثلاث حدائق جديدة يتم تجهيزها لتكون ضمن الحدائق المفتوحة، وهي حديقة الزهور والشيراتون وفريال، لتوفير متنفس وبيئة نظيفة للمواطنين والمقيمين الأجانب على حد سواء.

كما أشار إلى الاهتمام بزراعة مساحات خضراء كبيرة في الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، بما يعكس الهوية البصرية للمحافظة ويبرز جمال أسوان كعاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الأفريقي.

وأكد مدير عام الحدائق أن جميع الحدائق ستستقبل الزوار بالمجان خلال الأعياد والمناسبات والأيام العادية، فيما عدا حديقة فريال التاريخية التي تفرض رسم دخول بسيط قدره 10 جنيهات للفرد الواحد، مشيرًا إلى أن الزوار سيتمكنون من الاستمتاع بالمناظر الخلابة والطبيعة الربانية والأشجار والزهور المتنوعة التي تمنح متنفسًا صحيًا لجميع الزائرين.