توقيت تناول القهوة قد يكون عاملا حاسما في تحديد تأثيرها على الجسم، لأن شربها في أوقات غير مناسبة قد يزيد من آثارها الجانبية، خاصة على الجهاز العصبي ومستويات الهرمونات المرتبطة بالتوتر.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن أفضل توقيت لتناول القهوة هو بعد مرور فترة من الاستيقاظ وليس فورا صباحا.

هل تناول القهوة بعد الأكل مباشرة أقل فائدة؟

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الجسم يفرز في الساعات الأولى من اليوم هرمون "الكورتيزول" المسؤول عن اليقظة الطبيعية، وهو ما يجعل تناول الكافيين مباشرة أقل فائدة وقد يزيد من الاعتماد عليه لاحقا.

وأضاف أن تناول القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ قد يضعف استجابة الجسم الطبيعية للكورتيزول، ما يؤدي إلى زيادة الحاجة للكافيين مع الوقت لتحقيق نفس مستوى النشاط، وهو ما يرفع احتمالات الاعتماد المفرط عليه.

وأشار إلى أن الفترة المثالية لتناول القهوة تكون عادة بعد 60 إلى 90 دقيقة من الاستيقاظ، حيث يكون الجسم قد خرج من ذروة إفراز الكورتيزول، ما يسمح للكافيين بالعمل بكفاءة دون التأثير على التوازن الهرموني الطبيعي.

مخاطر التوقيت الخاطئ لتناول القهوة

وأوضح أن تناول القهوة في وقت مبكر جدا أو في ساعات متأخرة من اليوم قد يؤدي إلى اضطراب النوم، وزيادة القلق، وتسارع ضربات القلب لدى بعض الأشخاص، خصوصا من لديهم حساسية تجاه الكافيين أو يعانون من مشكلات في القلب.

كما أشار إلى أن الإفراط في القهوة بشكل عام قد يرفع من احتمالات الأرق واضطرابات الجهاز الهضمي، خاصة عند تناولها على معدة فارغة أو بكميات كبيرة خلال اليوم.

ونصح بتقليل عدد الأكواب اليومية، وتجنب شرب القهوة بعد منتصف النهار، مع مراعاة اختلاف استجابة الأفراد للكافيين حسب الوزن والحالة الصحية ونمط النوم.

