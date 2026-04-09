في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة، تتزايد الحاجة إلى إدارة أكثر كفاءة للإنفاق الأسري، بما يضمن التوازن بين الدخل والاحتياجات الأساسية دون الإخلال بجودة الحياة اليومية.

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن ترشيد الاستهلاك أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن العديد من الأسر المصرية يمكنها خفض ما يقارب نصف نفقاتها الشهرية إذا ما تم تطبيق أساليب إنفاق أكثر وعيا وتنظيما.

ما هي طرق ترشيد النفقات الشهرية؟

وأوضح عامر في تصريحات لموقع مصراوي، أن أولى خطوات التوفير تبدأ من إعداد ميزانية شهرية دقيقة تحدد أولويات الإنفاق، مع الفصل بين الاحتياجات الأساسية والكماليات، لافتا إلى أن غياب التخطيط المالي يؤدي إلى تآكل جزء كبير من الدخل دون شعور واضح بأوجه الصرف.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية الاعتماد على بدائل أقل تكلفة في الاستهلاك اليومي، مثل شراء السلع من المنافذ الحكومية التي توفرها وزارتي التموين والزراعة، والتوجه إلى أسواق الجملة مثل سوق الجملة بأكتوبر وسوق العبور لشراء كميات من الخضروات والفواكه تكفي لمدة شهر بسعر مخفض، إلى جانب تقليل الاعتماد على الإنفاق غير الضروري المرتبط بالترفيه الاستهلاكي المتكرر.

كيفية توفير النفقات الشهرية

وأضاف أن من بين الحيل الفعالة أيضا مراجعة الاشتراكات الشهرية والخدمات غير المستخدمة، سواء في الواقع أو حتى على الإنترنت والتي غالبا ما تستنزف جزءا من الدخل دون استفادة حقيقية، مؤكدا أن إعادة ترتيب الأولويات المالية قد تحدث فارقا ملحوظا في حجم المصروفات.

كما شدد على أن الثقافة المالية تلعب دورا محوريا في تحسين إدارة الدخل، موضحا أن الوعي بكيفية التوفير لا يقل أهمية عن زيادة الدخل نفسه، وقد يكون أكثر تأثيرا في بعض الحالات.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بعادات استهلاكية رشيدة، والابتعاد عن القرارات الشرائية العشوائية، يمكن أن يحقق وفورات ملموسة تصل إلى نصف النفقات الشهرية.

