يتجاهل بعض الأشخاص الإشارات التي يرسلها الجسم عند نقص الفيتامينات، رغم أن العلامات المبكرة تكون واضحة لمن يراقبها جيدا.

وقال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن نقص الفيتامينات لا يظهر فجأة، بل يتطور تدريجيا عبر مجموعة من العلامات التي قد تبدو بسيطة في البداية، لكنها تعكس اضطرابا داخليا في وظائف الجسم الحيوية.

وأضاف صلاح في تصريحات لـ"مصراوي" أن الدراسات الطبية تشير إلى أن الجسم يعتمد على الفيتامينات في إنتاج الطاقة، ودعم المناعة، وصحة الأعصاب والجلد، ما يجعل أي نقص فيها انعكاسا مباشرا على الحالة العامة للصحة، حتى قبل ظهور التشخيص المخبري.

7 إشارات خفية لا يجب تجاهلها

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن أبرز العلامات التي قد ترتبط بنقص الفيتامينات تشمل الآتي:

- الشعور بإرهاق مستمر دون سبب واضح

- ضعف عام في العضلات أو تقلصات متكررة

- تساقط الشعر وتقصف الأظافر

- اضطرابات في الرؤية خاصة في الإضاءة المنخفضة

- جفاف الجلد وبطء التئام الجروح

- تكرار العدوى ونزلات البرد

- تنميل أو وخز في الأطراف.

وبين أن هذه الأعراض قد ترتبط بنقص عناصر مثل فيتامين "B12" و"D" و"A" و"C"، إضافة إلى معادن أساسية مثل المغنيسيوم والحديد، وهو ما قد يؤثر على الجهاز العصبي والمناعة والدم.

لماذا تتأخر الأعراض الواضحة؟

وأوضح أن خطورة نقص الفيتامينات تكمن في بطء تطوره، إذ يتكيف الجسم لفترة طويلة قبل أن تبدأ العلامات الحادة في الظهور، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص لدى بعض المرضى.

كما أكد أن نمط الحياة الحديث، وقلة التعرض للشمس، والاعتماد على الأطعمة المصنعة، من أبرز العوامل التي تزيد من احتمالات نقص العناصر الغذائية دون ملاحظة مباشرة.

أقرأ أيضًا:

راقبها في الشتاء.. أعراض خطيرة تكشف انسداد شرايين القلب



8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها



أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك



مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين عبدالوهاب



6 فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟