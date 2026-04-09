حددت جهات التحقيق، جلسة 12 أبريل الجاري، لنظر تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع.

وكان قاضي تجديدات محكمة جنايات القاهرة الجديدة، رفض استئناف نجل أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، على قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة في التجمع.

مصدر أمني: العثور على حشيش وزجاجة خمر

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق مع نجل ميدو، الطالب في مرحلة الثانوية العامة ويبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك بعد الاشتباه به أثناء مروره بقسم أمني بمنطقة التجمع الخامس، حيث تبين أنه يحمل قطعتين صغيرتين من الحشيش المخدر وزجاجة خمر.

وأفاد مصدر أمني بأن الأجهزة المختصة تحركت فورًا لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، قبل إحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



