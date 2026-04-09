بعض الأعراض البسيطة التي تظهر على الجسم بشكل تدريجي قد تبدو غير مقلقة، لكنها في بعض الحالات قد ترتبط بأخطر أنواع السرطان، وعلى رأسها سرطان البنكرياس، الذي يعد من أكثر الأورام صعوبة في الاكتشاف المبكر.

أبرز علامات سرطان البنكرياس الأكثر خطورة

ووفقا لموقع Mayo Clinic فإن أبرز علامات سرطان البنكرياس التي تستدعي الانتباه ظهور اصفرار في الجلد أو العينين، أو فقدان وزن غير مبرر، أو ألم مستمر في الجزء العلوي من البطن يمتد إلى الظهر.

وقد تتطور هذه الأعراض تدريجيا وبشكل خفي، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص في عدد كبير من الحالات.

كما أن تغير لون البول إلى الداكن، واضطرابات الجهاز الهضمي مثل فقدان الشهية أو عسر الهضم المستمر، يمكن أن تكون مؤشرات إضافية تستوجب الفحص الطبي، خاصة إذا تزامنت مع إرهاق عام غير مفسر.

وتكمن خطورة سرطان البنكرياس في أن أعراضه المبكرة غالبا ما تكون غير واضحة أو تفسر بشكل خاطئ على أنها مشكلات هضمية عادية، ما يجعل الكشف المبكر عاملا حاسما في فرص العلاج.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS أن المرض غالبا ما يظهر عبر مجموعة من الأعراض المتداخلة التي قد تبدو في بدايتها مرتبطة بمشكلات هضمية عادية، ما يجعل اكتشافه المبكر أكثر صعوبة، وفقا لموقع pancreaticcancer.

ما الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس؟

وتشمل الأعراض الشائعة عسر الهضم، والذي يظهر في صورة شعور بالحرقة أو الألم أعلى البطن أو الصدر أو الحلق، إلى جانب ألم البطن أو الظهر الذي قد يبدأ بشكل خفيف ثم يمتد تدريجيا إلى الظهر، وقد يزداد سوءا مع الاستلقاء أو بعد تناول الطعام.

كما أشارت الهيئة إلى أن التغيرات في حركة الأمعاء تعد من العلامات المهمة، مثل الإسهال أو الإمساك، أو ظهور براز شاحب ودهني ذو رائحة قوية يصعب التخلص منه، وهو ما يدل على اضطراب في عملية هضم الدهون.

ومن العلامات اللافتة أيضا فقدان الوزن غير المبرر، وفقدان الشهية، والشعور بالانتفاخ وكثرة الغازات والتجشؤ، إضافة إلى الغثيان أو القيء، والإرهاق المستمر حتى مع الراحة.

وأوضحت أن اليرقان يعد من أبرز العلامات التحذيرية، حيث يظهر في صورة اصفرار الجلد وبياض العينين، مع بول داكن وبراز شاحب وحكة جلدية، نتيجة انسداد القنوات الصفراوية، وهو عرض يستوجب التوجه الفوري للطبيب أو الطوارئ.

كما قد تظهر في بعض الحالات أعراض أقل شيوعا مثل تشخيص حديث لمرض السكري، أو تجلطات دموية في الأوردة العميقة، أو الشعور بالحمى والقشعريرة، بالإضافة إلى أعراض نفسية مثل القلق أو الاكتئاب غير المبرر.

وأكدت الهيئة أن سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة قد لا يظهر أعراضا واضحة، ومع نمو الورم تبدأ العلامات بالظهور تدريجيا وبصورة غير محددة، وقد تتغير من شخص لآخر، ما يجعل التشخيص المبكر تحديا طبيا كبيرا.

