عادة شائعة يمارسها كثيرون عقب تناول الطعام مباشرة، قد تؤثر سلبا على صحة القلب والدورة الدموية على المدى الطويل، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة.

أضرار الجلوس لفترات طويلة أو النوم مباشرة بعد تناول الوجبات

وقال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن الجلوس لفترات طويلة أو النوم مباشرة بعد تناول الوجبات الثقيلة يعد من أكثر السلوكيات اليومية ضررا، إذ يؤدي إلى اضطراب عملية الهضم وارتفاع الضغط على الجهاز القلبي الوعائي.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لمصراوي، أن الجسم يحتاج إلى فترة زمنية بعد الأكل لإتمام عملية الهضم بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن التحرك الخفيف بعد الوجبة يسهم في تحسين تدفق الدم وتنظيم مستوى السكر، بينما يؤدي الخمول المفاجئ إلى بطء الدورة الدموية وزيادة الشعور بالثقل والكسل.

وأضاف أن هناك علاقة بين نمط الحياة الخامل بعد تناول الطعام وزيادة احتمالات الإصابة باضطرابات في ضغط الدم ومستويات الدهون، وهي عوامل تعد من المسببات الرئيسية لأمراض القلب على المدى البعيد.

ماذا يحدث عند الاستلقاء مباشرة بعد الأكل؟

وأوضح أن الاستلقاء مباشرة بعد الأكل قد يسبب أيضا ارتجاعا مريئيا، واضطرابات في النوم، إضافة إلى زيادة احتمالات تراكم الدهون في الجسم عند تكرار هذه العادة بشكل يومي.

وبين أن عدم الحركة بعد الوجبات يضعف من كفاءة استخدام الجسم للجلوكوز، وهو ما قد يرفع خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين بمرور الوقت، بحسب تقارير طبية منشورة في مجلات متخصصة في التغذية وأمراض القلب.

ونصح بالقيام بالمشي الخفيف لمدة 10 إلى 20 دقيقة بعد تناول الطعام، وتجنب النوم أو الاستلقاء المباشر، إضافة إلى تقليل الوجبات الدسمة في المساء قدر الإمكان.

أقرأ أيضًا:

